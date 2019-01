Consumer electronics show: les Marocains à Vegas

Des écrans partout, des robots, des drones, des objets connectés, des entreprises spécialisées dans les technologies de pointe… bienvenue à Las Vegas. C’est dans la ville de tous les péchés que s’est tenue, du 8 au 11 janvier, la grand-messe des nouvelles technologies.

La 52e édition du Consumer Electronic Show (CES) a rassemblé plus de 4000 startups et firmes multinationales venues exposer leurs dernières trouvailles. Parmi les grandes tendances du salon cette année selon le magazine Forbes, on retrouve l’inévitable intelligence artificielle (AI) dont l’utilisation devient de plus en plus vulgarisée, la 5G, les écrans intelligents, les smartphones pliables, les voitures autonomes, mais, surtout, ce qu’on appelle “The Internet of Things”, ou Internet des objets, autrement dit, cette aptitude qu’ont désormais les objets, devenus intelligents, à communiquer entre eux.

Parmi les startups présentes, une petite dizaine représentaient le Maroc (voir tableau). Pour arrêter la liste de ces heureux participants, le cluster CE3M (Cluster électronique mécatronique mécanique du Maroc), association créée en 2011 pour la promotion de l’innovation.