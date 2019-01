A Tanger, l’application de la loi tend à se moderniser

Une première au Maroc”, “une décision historique”, “un jugement sans précédent”… le tribunal de Tanger a encore fait parler de lui dans la presse. Le 30 janvier 2018, un tribunal de la ville a condamné un mari à deux ans de prison ferme pour le viol de son épouse, et à une amende de 2000 DH, en plus d’une indemnité de 30 000 DH au profit de la victime. Un jugement pour le moins progressiste, qui vient rejoindre celui prononcé par le tribunal de la famille de Tanger en février 2017 et qui avait reconnu la filiation d’un enfant né hors mariage avec son père suite à un test ADN, le condamnant à verser 100 000 DH à sa fille au titre de dommages et intérêts.

Une application de la loi davantage en faveur du droit des femmes serait-elle possible ? C’est en tout cas ce que pensent les avocats de la défense dans ces deux affaires, Me Tounsi et Me Guennoun. Pour ces deux “militants”, ces verdicts ne sont qu’un premier pas vers une application plus juste et plus égalitaire de la loi. C’est ce qu’avait affirmé, en d’autres termes, le roi Mohammed VI, le 21 février 2018 à la conférence des ministres des pays de l’Isesco chargés de.