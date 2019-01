Zakaria Boualem et la "t3arbita"

Un geste technique remarquable mérite un décryptage, tant il est courant dans notre société. Il est, chez nous, socialement accepté. Plus il est exagéré, plus il sera pardonné rapidement.

Le derby casablancais a eu lieu dimanche dernier, ça méritait bien une petite page spéciale les amis. Précisons pour commencer que ce match s’est joué à Marrakech, par un de ces coups tordus que le Maroc Moderne SARL nous inflige régulièrement. Comme souvent, le Stade d’honneur est fermé pour travaux, il a un taux de disponibilité inférieure à celle d’un fonctionnaire de mouqataâ un vendredi du ramadan. Donc, le derby a eu lieu à Marrakech et le WAC a gagné un but à zéro. Il y a dans la phrase précédente une telle charge de négativité qu’elle aurait bien pu faire basculer le Boualem dans une déprime épouvantable. Mais notre homme a mûri, il a désormais suffisamment de recul pour faire abstraction du score et venir, ici même, analyser une action clé de cette rencontre. Il s’agit d’un geste technique remarquable, qui mérite un décryptage, tant il est courant dans notre société.

Le geste se déroule en seconde mi-temps : Zakaria Hadraf, attaquant.