Gabon : Coup d'Etat dans l'eau

Lundi 7 janvier, au matin. Tous nos coups de fil vers le Gabon, indicatif +241, se soldent par un échec. Bip-bip-bip, et puis plus rien. Les journalistes sur place n’ont pas tweeté depuis des heures. Internet a été coupé, Radio Gabon forcée au silence. À l’aube, des militaires gabonais, flanqués de bérets verts, fusil d’assaut serré contre le thorax, se sont emparés de la radio nationale pour annoncer la mise en place imminente d’un “conseil national de la restauration”.

C’est le jeune commandant-adjoint de la Garde Républicaine (GR) Ondo Obiang Kelly qui parle avec la verve d’un putschiste. L’illustre inconnu de 28 ans, produit du Prytanée militaire de Libreville, se présente comme le président d’un Mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité du Gabon (MPJFDS). “Nous ne pouvons abandonner la patrie”, lâche-t-il, jugeant les institutions “illégitimes et illégales” et soulignant que “le jour tant attendu est arrivé où l’armée a décidé de se mettre aux côtés de son peuple afin de sauver le Gabon du chaos”. Le soldat martèle, grandiloquent : “Si vous êtes en train de manger, arrêtez. Si.