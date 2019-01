CDG, un mastodonte en quête de sens

Absence d’une instance de prise de décision, concentration des pouvoirs entre les mains d’une seule personne, balkanisation des filiales, absence d’une vision stratégique claire pour plusieurs secteurs… la Cour des comptes a publié, lundi 7 janvier, un rapport où elle tire la sonnette d’alarme sur les multiples insuffisances de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG). Le rapport de la Cour des comptes évalue les trois derniers plans stratégiques de la Caisse (2007-2010, 2008-2012, 2011-2015), et ne concerne pas le plan 2017-2022, le premier élaboré sous l’actuel directeur général, Abdellatif Zaghnoun, arrivé en janvier 2015. Dans le document de 97 pages, les magistrats de la Cour reprochent essentiellement à la CDG l’absence d’un “dispositif de gestion des risques à l’échelle du groupe”, entre autres griefs.

Une gouvernance à la traîne

Créée en 1959, avec pour mission principale de collecter de l’épargne et d’investir dans les bons du Trésor et le foncier, la CDG a commencé, au début des années 2000, à élargir son champ d’activité à des domaines concurrentiels relevant du développement économique et social, tels que l’immobilier,.