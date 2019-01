Zakaria Boualem et les héros de l'année 2018

Il faut que Zakaria Boualem vous présente ses excuses. Il a laissé cette intense année 2018 nous quitter sans lui rendre le moindre hommage. Or, en ces temps surchargés d’actualités, saturés de scandales et débordant de polémiques, la rétrospective annuelle est un exercice crucial. Il va donc sans plus attendre vous proposer un récapitulatif de l’année passée, certes avec un peu de retard (il ne voit pas pourquoi il serait le seul à être à l’heure chez nous, après tout). Il aurait pu vous concocter une liste de désastres et autres moments gênants sans le moindre problème, le bougre, mais telle n’est pas son ambition. Au moment où la déprime menace, il a préféré se dévouer à l’élévation du moral des bâtisseurs du Maroc Moderne (les pauvres) et centrer cette page sur des compatriotes qui se sont distingués durant les douze derniers mois. Vous trouverez donc, ci-après, la liste des héros de l’année 2018, c’est parti.

Les courageuses. Le collectif Masaktach s’est imposé dans notre quotidien avec la vitesse et l’efficacité d’une contre-attaque menée par le grand Liverpool. Ce groupe de femmes qui entend protester contre le.