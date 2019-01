Radhia Houidi : A la conquête des médias

U ne jeunesse ambitieuse à l’international

Arrière-petite-fille de l’écrivaine marocaine féministe Malika El Fassi, Radhia Houidi baigne dans l’idée que l’information est un vecteur essentiel du savoir. Née à Brest de parents médecins, elle retourne au Maroc en famille à l’âge de 3 ans. Elle effectue ses études au lycée Lyautey de Casablanca en filière scientifique, puis, le bac en poche, part pour Montréal où elle étudie les sciences politiques et le business international à l’université McGill. Professionnellement, l’aventure commence à Londres au sein de la banque d’investissement Goldman Sachs, avec un poste de consultante financière. Après un double master en droit et finance internationale à Sciences Po Paris et à l’université de Pennsylvanie à Philadelphie, elle intègre le cabinet JP Morgan de New York. A la suite de cette expérience outre-Atlantique, elle est débauchée par Amethis Finance, un fonds de private equity basé à Paris et spécialisé en investissements dans le continent africain.

Une entrepreneure précoce

“J’ai rapidement su que je n’allais pas m’éterniser dans le salariat”, dit-elle. La finance est.