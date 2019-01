Rachid Achachi: “Accueillir la misère du monde, et notamment celle de l’Afrique, va à l’encontre des intérêts des citoyens marocains”

Smyet bak ?

Abdellah.

Smyet mok ?

Maria.

Nimirou d’la carte ?

G46168 (rire), je n’ai rien à cacher.

Suite à l’attentat d’Imlil, vous vous êtes prononcé pour le rétablissement de la peine de mort effective. C’est fort de café !

Non, pas du tout. Je pars de l’idée que la vie se mérite et que ce n’est pas un droit inaliénable. C’est un droit qui se travaille. L’humanité, ça s’entretient, et un individu qui franchit la ligne rouge et qui ôte la vie à un autre individu, de fait, perd son humanité et son droit à la vie. Le droit à la vie est sacré oui, mais peut se perdre en ôtant la vie à quelqu’un d’autre.

C’est une application stricto sensu de la Charia…

Oui. Mais je n’ai aucun complexe par rapport à cela. La Charia prise intelligemment et avec subtilité, en gardant la polysémie du texte coranique, permet une intelligence dans les rapports à la vie et à la mort. C’est ce qui manque grandement à la modernité.