Marie-Cécile Zinsou : "Restituer le patrimoine africain, c'est rétablir un dialogue respectueux et digne avec l'Afrique"

Franco-béninoise, petite-nièce de l’ancien président du Bénin, Emile Derlin Zinsou, fille de l’ex-Premier ministre et banquier d’affaires Lionel Zinsou et d’une professeure de français, Marie-Cécile Zinsou, est née à Paris. En 2003, elle décide de s’installer dans le berceau familial à Cotonou. Elle y ouvre, deux ans plus tard, la Fondation Zinsou d’art contemporain.

Depuis, elle se bat pour la restitution des trésors pillés lors de la colonisation par la France. Elle a d’ailleurs été auditionnée deux fois par l’historienne Bénédicte Savoy et l’écrivain universitaire sénégalais Felwine Sarr, tous deux auteurs d’un rapport sur la question des restitutions du patrimoine africain aux pays d’origine, présenté par l’Elysée le 23 novembre dernier.

Les deux experts avaient été désignés en mars par le président français Emmanuel Macron à la suite de son discours du 28 novembre 2017 à l’université de Ouagadougou où il avait promis que, d’ici cinq ans, les conditions pour la restitution des biens culturels seraient réunies. Au lendemain de la présentation du rapport, le chef de l’Etat a promis que les 26 œuvres.