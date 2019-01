Les Baha'is, une histoire marocaine

Par Odilon Gournay

Près de Cabo Negro, dans un jardin paisible non loin de la mer, la voix chaleureuse de Mohamed Kebdani se détache sur le chant des oiseaux et l’écho lointain d’un tube de l’été. Les yeux rieurs, un air jeune, il ne cherche pas à se cacher derrière une aura de rescapé. L’homme est pourtant au milieu d’un récit difficile: sa condamnation à mort en 1962 par le tribunal de Nador, pour une seule raison, non déclarée: son appartenance à la communauté baha’ie.

Tout commence un siècle plus tôt, en 1863, à des milliers de kilomètres de là, en Iran. Un homme, qu’on surnomme “Baha’ullah”, se déclare prophète d’une “foi nouvelle” et ouvre la voie à la naissance de la communauté baha’ie. Au cours de ses années d’exil et d’emprisonnement, persécuté par l’Etat iranien et l’Empire ottoman qui le traitent comme un hérétique, Baha’ullah “révèle” l’équivalent de plus de 100 volumes de versets, d’origine divine pour les Baha’is. Cette révélation comprend des écrits mystiques, des enseignements éthiques, des lois et une proclamation de son message aux dirigeants de son temps, comme Napoléon III, la Reine Victoria, le.