Dotation touristique, qu’est-ce qui va changer ?

Les 5000 dirhams qui font la différence. Jusque-là plafonnée à 40.000 dirhams, la dotation touristique va passer à 45.000 dirhams par an et par personne à partir du 14 janvier 2019. Une mesure consubstantielle à la flexibilisation du taux de change du dirham en janvier 2018, désormais autorisé à fluctuer de 2,5 % au-dessus ou en dessous d’un cours pivot fixé sur la base d’un panier de devises. “Le Maroc s’impose comme une économie ouverte et libérale. Toute mesure d’assouplissement envoie un signal positif aux investisseurs étrangers, aux instances internationales et aux contribuables”, observe avec optimisme l’économiste Mehdi El Fakir.

Distinguer les bons des mauvais élèves

La dotation touristique sera désormais indexée sur l’Impôt sur le revenu (IR) payé à l’Administration. S’y ajouteront 10% de l’Impôt sur le revenu payé par le contribuable au cours de l’année, avec un plafond de 55.000 dirhams. Concrètement, “si vous payez 200 000 dirhams d’Impôt sur le revenu annuellement, votre dotation sera de 100.000 dirhams”, explique Mehdi El Fakir. Et 100.000 dirhams, c’est justement le plafond de la dotation touristique.