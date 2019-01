Bigg, Don acte

En lançant fin 2018 son pétard, Don Bigg, né sous l’alias Toufik Hazeb, savait qu’il n’allait pas réveillonner tout près de quelques-uns de ses jeunes confrères, ni dîner en ville avec leurs supports. En leur claquant ainsi la “bise”, il ne s’attendait pas non plus à des réactions d’indifférence.

Ce trouble 170 kg, par ailleurs le poids physique que le rappeur a atteint à un moment de sa vie, ne serait qu’une vulgaire riposte : “On m’a cherché. On a cité mon nom à tort et à travers dans des interviews. On m’a même traité d’opportuniste. Et cela a duré près d’un an et demi. Ceux que j’ai clashés sont ceux qui m’ont cherché. Je ne m’adresse pas à toute la nouvelle génération de rappeurs, contrairement à ce qui a été dit et colporté. Je ne fais pas dans le subliminal. Je cite les noms et j’y vais direct. Je ne me cache pas derrière des métaphores. Mais ça reste bon enfant. D’autant qu’il s’agit de gosses. Je les ai vus grandir et j’ai aidé plusieurs d’entre eux. Je les ai d’abord comptés parmi mes fans. Je me suis adressé à eux comme le ferait un bon père de famille. Le rap au Maroc est une famille.