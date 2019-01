Après Imlil, l'écotourisme dans le brouillard

Le 17 décembre, la découverte des corps de deux jeunes touristes scandinaves a plongé le Maroc, et les habitants d’Imlil en particulier, dans le désarroi. Passage obligé pour les randonneurs qui se lancent à l’ascension du Mont Toubkal, cette commune de 10 000 habitants tire, en effet, l’essentiel de ses revenus du tourisme. Hôteliers, guides et muletiers s’inquiètent, mais pas que. “Pour toutes les personnes qui font des efforts énormes pour dynamiser le Parc national du Toubkal (PNTb) et la région, c’est vraiment une catastrophe. Ce sont des gens qui se battent au quotidien, avec très peu de moyens”, explique un expert du Parc.

Ces plus de 100 000 hectares protégés depuis 1942 ont fait l’objet de plans successifs pour les mettre en valeur. En 1996, un Plan d’aménagement et de gestion (PAG) prévoyait déjà, par exemple, la “diversification et l’aménagement des activités touristiques avec accroissement des retombées économiques du tourisme au profit des douars limitrophes”. En 2009 et 2015, des projets prévoient à nouveau la “mise en valeur du PNTb par un tourisme durable”.

Fin 2018, quelques semaines avant l’attaque terroriste.