Une nouvelle loi pour revoir la gouvernance du Ramed bientôt examinée

Bientôt la fin des galères pour les Ramedistes ? Suite aux recadrages du roi sur la nécessité de réformer le Ramed – au cours de son dernier discours du Trône en juillet dernier, et lors de son entretien le 7 novembre avec le chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani et le ministre de la Santé, Anass Doukkali -, une proposition de loi devrait être examinée d’ici la fin de la session parlementaire, soit à la mi-février. Une information confirmée à TelQuel par l’auteur du texte, Mustapha Ibrahimi, président PJD de la commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants.

L’objectif : remettre à plat le système de gouvernance du Ramed en créant un établissement public dédié au régime des plus démunis. Selon Mustapha Ibrahimi, « il y a actuellement un problème de pilotage du Ramed, dont la gouvernance est partagée entre le ministère de l’Intérieur, qui statue via ses agents locaux sur l’éligibilité des bénéficiaires, l’ANAM (Agence, nationale d’assurance maladie), qui gère les aspects financiers, et le ministère de la Santé qui est en charge des prestations« .

Le parlementaire estime que ce système complexe aboutit à des défaillances.