La taxation des GAFA au Maroc: un pari possible?

Mille milliards de dollars : c’est le montant de la capitalisation boursière qu’atteignait Apple cet été. Un chiffre équivalant à dix fois le PIB du Maroc. Ces entreprises de la Silicon Valley plus opulentes que des pays, on les appelle les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon). De nombreuses polémiques ont récemment terni les pratiques de ces mastodontes, notamment en matière de (non)protection des données personnelles, mais au delà des fuites récurrentes de data, les GAFA posent un problème autrement plus épineux aux Etats : Comment les taxer ?

En France, avec la pression exercée sur le gouvernement par les gilets jaunes, notamment autour du ras-le-bol fiscal, Bruno Le Maire, ministre de l’économie, a décidé de taxer les GAFA à hauteur de 3% du chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national. Cette mesure rapporterait plus de 500 millions d’euros par an au fisc français. Mais est-elle envisageable au Maroc ?

La part du lion

Google et Facebook ce sont avant tout de la publicité, beaucoup de publicité. Pour Facebook, ce segment représente plus de 95% de son chiffre d’affaire, près de 85% pour Google. Les deux titans » capteraient plus de 70%.