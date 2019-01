Qui étaient Louisa Vesterager Jespersen et Maren Ueland ?

Chers amis, je vais au Maroc en décembre. Quelqu’un parmi vous qui est déjà dans le coin ou un ami de la montagne qui connaît le Mont Toubkal ?”, postait Louisa Vesterager Jespersen sur son profil Facebook le 21 novembre 2018. Un post qui compte aujourd’hui près de 30 000 émoticônes “tristes”, quelques jours après la découverte de deux corps à Imlil, une localité de montagne de 10 000 habitants qui, avec ses auberges et ses modestes gîtes, sert de camp de base aux randonneurs qui partent à l’ascension du plus haut sommet d’Afrique du Nord. Les victimes sont deux amies : Louisa Vesterager Jespersen, une étudiante danoise de 24 ans, et Maren Ueland, une Norvégienne de 28 ans. Elles étaient parties ensemble pour un mois de vacances au Maroc. Juste avant de prendre la route du Mont Toubkal, Louisa Vesterager Jespersen postait une vidéo depuis un café de la place Jamaâ El Fna. “On planifie notre itinéraire au cœur de Marrakech !”, écrivait la jeune Danoise, en accompagnant son post d’un émoticône “cœur”. Autour de la table : un jeune Marocain au téléphone et Maren Ueland, souriante, sirotant un soda.

Les deux amies.