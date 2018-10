L'ONU et le parquet s'allient pour produire un film sur la traite humaine

Un film institutionnel autour de la loi n° 27-14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains va bientôt être réalisé par Ali Essafi. Suite à une commande du parquet et de ONU femmes, les deux institutions s’associent pour le lancement d’une campagne de vulgarisation autour de cette loi.

« Inconnue du grand public, le ministère public et ONU femmes entendent mettre en place des outils de sensibilisation liés à l’exploitation sous différentes formes des êtres humains au Maroc et en particulier chez les femmes et les enfants », nous apprend le réalisateur. Le tournage du film débutera en novembre. En plus de cette réalisation, le parquet, en collaboration avec l’agence onusienne, « produira aussi des spots radio en plusieurs langues pour donner à comprendre cette loi à un large public », nous explique notre interlocuteur.

La loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains a été adoptée le 25 août 2016 au Parlement. Deux années plus tard, et afin de renforcer son application et ses mécanismes, une Commission de coordination des efforts de lutte contre la traite des êtres humains a été créée. Elle est présidée par.