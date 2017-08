Un premier hôtel enfin inauguré dans la station balnéaire Lixus

Le club-hôtel Lixus Beach Resort a été inauguré dans la station balnéaire Lixus le 21 août à Larache. Les premiers clients sont arrivés le 31 juillet, alors que l'ouverture de cette station balnéaire était prévue en 2007.

Le Lixus Beach Resort, premier club-hôtel de la station balnéaire Lixus, près de Larache, est enfin sorti de terre. L'établissement accueille ses premiers clients depuis le 31 juillet. Ce complexe touristique, construit sur 5 hectares, et disposant de 224 chambres, une piscine de 1.000 m3, un golf de 18 trous, ainsi que de salles de fitness, entre autres, a été inauguré en présence du ministre du Tourisme, Mohammed Sajid, et de sa secrétaire d'État, Lamia Boutaleb.

Othman Cherif Alami, en charge de la gestion du Lixus Beach Resort, ambitionne "à terme" d'atteindre 60.000 à 80.000 nuitées afin de pouvoir employer une centaine de salariés. Il envisage également d'accueillir 400 à 600 personnes en séminaire, ainsi que de "grands tournois de golf".

Les huit derniers mois de finalisation du chantier ont demandé un investissement de 200 millions de dirhams. Othman Cherif Alami indique que "la réalisation d'une ligne autoroutière directement vers la station du port Lixus est prévue avant fin mars 2018".

Un projet en retard

Ce club-hôtel annoncé en grande pompe n'est pas nouveau. Il est l'une des composantes du Plan Azur 2020, qui a été lancé en 2002 avec cinq autres projets de stations balnéaires à travers le royaume comme à Taghazout.

Dans un document datant de 2006, le ministère du Tourisme parlait d'un projet à plus de 400 hectares, avec une "double façade maritime et fluviale", 7.400 lits et deux golfs de 18 trous. L'ouverture de l'hôtel et du golf était prévue en décembre 2007, alors que la convention a été signée en 2004. Dix ans plus tard, le résultat est loin de ce qui avait été annoncé.

"En raison de la crise financière mondiale de 2008 et des difficultés rencontrées par les investisseurs à développer et à gérer un projet touristique d’une telle ampleur, le projet a connu un retard dans son développement", explique le rapport de la Cour des comptes publié en janvier. Une crise financière qui avait poussé les Belges Thomas & Piron et L’Atelier ainsi que le Néerlandais Orco à jeter l’éponge, en cédant leurs parts à Alliances et à H-Partners en 2009.

"Le bilan des réalisations afférent à la station Lixus par rapport aux objectifs de 2020 se limite pour ce qui est de la composante touristique à un hôtel en cours de finalisation d’une capacité de 450 lits contre un objectif global de 7926 lits touristiques, soit un taux de réalisation de 5,7%", détaille le rapport de la Cour des comptes.

Alliances, restera ou ne restera pas ?

Alors qu'Alliances a injecté 1,4 milliard de dirhams dans Lixus, la société immobilière a voulu se retirer plusieurs fois de ce projet très en retard. "Nous avons mené quelques études qui nous confortent dans l’idée qu’un repositionnement du projet pour l’adresser au tourisme national en ferait un projet viable", nous avait confié Ahmed Amor en mai 2016 alors que les clients visés étaient internationaux. Alliances est l'un des actionnaires avec le groupe SGCTM Immobilier.

Ce projet est un boulet pour Alliances qui a dépensé des 1,7 milliard de dirhams entre l'investissement et les frais d'entretien du golf, du club house et des villas construites. Il est d'ailleurs l'une des causes des déboires de la société. Reste à savoir si après l'ouverture du Lixus Beach Resort convaincra le groupe de rester pour la suite de l'aventure.

