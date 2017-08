Les vacances à 100 millions de dollars du roi Salmane à Tanger

Le roi Salmane passe ses vacances à Tanger depuis la fin du mois de juillet. Selon le journal Haaretz, le roi saoudien aurait dépensé 100 millions de dollars, soit près de 950 millions de dirhams.

Le roi saoudien avait été accueilli en grande pompe le 25 juillet à Tanger par le chef de gouvernement, Saad Eddine El Othmani. Pendant un mois, il devrait dépenser 100 millions de dollars, soit près de 950 millions de dirhams, selon les calculs réalisés par le quotidien israélien Haaretz. Alors que le roi Salmane logeait dans son domaine de 74 hectares, son entourage a été hébergé dans "les hôtels les plus chers de Tanger", d'après la même source.

Les chiffres listés par Haaretz sont impressionnants: "1.000 personnes dont des ministres, des conseillers, des proches, le personnel de sécurité et des associés ont atterri avec Salmane. Environ 800 chambres d'hôtel ont été réservées, 200 voitures ont été louées (en plus des voitures que le roi a apportées) et les meilleurs fournisseurs de restauration ont été amenés à bord". Le coût total de ces vacances "devrait représenter 1,5% du revenu du pays en provenance du tourisme étranger cette année, estimé à 6,5 milliards de dollars", poursuit Haaretz. Le quotidien va même jusqu'à présenter le séjour tangérois du monarque saoudien comme le "forfait tout compris le plus cher de tous les temps". Une aubaine pour le tourisme national.

Selon The Independant, le complexe du roi Salmane, "près de Cap Spartel, au-dessus des plages de Jbilia, comprend également ses propres installations médicales et ses restaurants de luxe". Le quotidien britannique ajoute que le roi d'Arabie saoudite possède "des propriétés à travers le monde, y compris plusieurs appartements à Paris, un château sur la Côte d'Azur en France et un palais à Marbella". Mais cet été, comme les dernières années, le roi Salmane a jeté son dévolu sur le Maroc où il a notamment rencontré Mohammed VI qui lui a rendu une "visite d'amitié et de courtoisie".

