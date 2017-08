Casablanca, 10 août 2017 - Leader mondial de l’Aloevera, Forever Living Products propose au Maroc l’allié de votre bien-être : la Pulpe d’Aloès Stabilisée.

(Cet article est une communication d'entreprise. Il n'a pas été rédigé par les journalistes de Telquel.ma)

Creée aux États-Unis en 1978, Forever Living Products est une multinationale qui a développé avec succès le potentiel de l’Aloevera, dont les vertus sur le bien-être sont connues depuis longtemps. Numéro 1 de la production de cette plante dans le monde, Forever Living Products détient 93% des cultures. La société produit et commercialise ainsi depuis quatre décennies des produits à forte concentration d’Aloevera, avec une qualité qui séduit une audience de plus en plus large.

Culture, récolte, extraction de pulpe, stabilisation et conditionnement : chaque étape de la fabrication du Gel d’Aloès est réalisée et contrôlée par Forever. Le Gel stabilisé fait ensuite l’objet de tests qui garantissent un niveau de qualité exceptionnel. Nos produits ont reçu le label qualité IASC (International Aloe Science Council) et nos unités de fabrication sont certifiées selon des normes de qualité internationales.

En plus de contribuer à améliorer le bien-être des gens, Forever Living Products offre l’opportunité de bénéficier de revenus supplémentaires. Présente dans plus de 150 pays, la société doit sa réussite à son concept de vente directe et aux 9,5 millions d’entrepreneurs indépendants qui sont aujourd’hui les distributeurs agréés des produits de Forever Living Products sur les cinq continents.

Creée en 2006, Forever Living Products Maroc compte environ 30 000 distributeurs actifs. Son produit d’appelest la Pulpe d’Aloès Stabilisée. Premier produit de Forever Living Products à avoir obtenu le label du IASC, il est à utiliser quotidiennement pour conserver un bien-être optimal. La pulpe d’Aloès contribue en effet au maintien du système immunitaire et possède de puissants antioxydants qui aident à renforcer les défenses de l’organisme. Elle stimule aussi le métabolisme et a un effet bénéfique en cas de fatigue.

La Pulpe d’Aloès Stabilisée est donc un véritable must have pour terminer l’été en beauté et préparer la rentrée en forme !