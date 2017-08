Agression sexuelle dans un bus: une vidéo insoutenable et des réactions indignées

Une vidéo d'une jeune fille se faisant violemment agresser sexuellement dans un bus circule actuellement sur internet. Au milieu des réactions indignées sur les réseaux sociaux, il y a celles des internautes qui justifient l'agression.

La vidéo est devenue rapidement virale sur les réseaux sociaux depuis hier, mais ne peut être datée. Les circonstances exactes du tournage ne sont pas connues, ni le contexte des faits. D'après certains internautes la scène se serait déroulée dans un bus de Casablanca, ce que nous ne pouvons affirmer avec certitude.

Elle montre de très jeunes hommes attroupés autour d'une jeune fille. Ils lui arrachent ses vêtements, la touchent violemment, lui pelotent les seins, l'insultent en darija... Le tout est filmé et dure soixante secondes. La jeune fille apparaît dénudée du haut du corps, la braguette du pantalon défaite, les agresseurs s'agrippent à sa poitrine et sont eux-mêmes torse nu. On l'entend crier, on la voit se débattre et demander à ce qu'on la laisse tranquille.

C'est à ce moment-là que les agresseurs tentent de lui introduire un chiffon dans la bouche, visiblement dans le but de la faire taire. On entend un homme, qui n'apparaît pas sur la vidéo, dire "éloignez-vous d'elle". Mais celui-ci ne semble pas intervenir pour faire cesser l'agression.

Le bus continue de rouler, le conducteur restant impassible à ce qui se passe. Par ailleurs, la personne qui a filmé n'est pas non plus intervenue pour stopper l'agression. Il pourrait s'agir d'une personne faisant partie de la bande des agresseurs.

La vidéo a suscité l'émoi sur les réseaux sociaux, mais alors que la majorité des commentaires que nous avons pu consulter expriment une indignation, certains trouvent des justifications à l'agression et accusent la jeune femme.

Indignation des internautes

Des animaux qui ont voulu violer une fille dans un bus en plein jour à Casa — Khokha. (@Madridsta_girl) August 21, 2017

Une fille a été violée et filmés par des batards dans un bus à casa et le Jawad conduit tranquille ze3ma @mdinabuscasa — mourtaji imane (@mourtajimane) August 21, 2017

Viol collectif d'une fille dans un bus à casa filmée en plus 😲😲😲 — Douds (@elarabihoud) August 21, 2017

Mais certains justifient l'agression

