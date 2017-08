Le trafic aérien a augmenté de 11,3% durant le mois de juillet 2017

Les aéroports du Maroc ont accueilli 1.968.603 passagers à fin juillet 2017, soit une hausse de 11,39 % par rapport à la même période de l’année 2016.

Sans surprises, l’aéroport Mohammed V continue d'accaparer presque 50% du trafic aérien en accueillant 952.931 passagers sur 1.968.603 à l'issue du premier semestre 2017. Ce chiffre représente une croissance de 8,66%. Ceci dit, tous les autres aéroports du pays ont réalisé des performances à deux chiffres.

L'activité à Marrakech Menara a bondi de 10,67%, celle de l’aéroport d’Agadir de 11,31%. Les aéroports Tanger, Nador, Oujda et Lâayoune, ont vu leur trafic augmenter respectivement de 25,46%, 12 % et 13,5 % et 19,82%. Viennent ensuite des hausses records pour de petits aéroports comme ceux de Fès, Essaouira et Ouarzazate dépassant les 30%.

Tous les segments du trafic aérien ont participé à cette performance. Le trafic international affiche notamment une hausse de 11,09% au cours du mois de juillet 2017. "Le marché européen qui représente 75% du volume de trafic aérien international a enregistré une importante hausse de +12,32%", explique un communiqué de l'Office national des aéroports (ONDA).

D'autres marchés ont connu de plus fortes croissances. On annonce notamment "+18,48 % pour la partie Nord et de +139,44 % pour la partie Sud", précise l'ONDA. Sur l'Afrique, la croissance a été plus modérée avec un petit 5,60 %.

Pour ce qui du trafic domestique, les aéroports du pays ont vu passé plus de 190.500 passagers en juillet 2017. Ce qui correspond à une croissance considérable de +14,37 % par rapport à la même période de l’année 2016.