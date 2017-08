Attentats de Barcelone: aucune victime marocaine jusqu’à présent

L’attaque ayant eu lieu dans l’allée des Ramblas a fait 14 morts et plus d’une centaine de blessés, dont plusieurs gravement, selon le dernier bilan provisoire.

Aucune victime marocaine n’est à déplorer pour le moment, après les attentats terroristes perpétrés à Barcelone, le 17 août. "Pour l’instant aucune information ne nous a été relayée concernant des Marocains blessés ou morts lors de ces attaques", nous indique une source au sein de l’ambassade du Maroc à Madrid.

Celle-ci nous précise toutefois que "le contact est maintenu avec les autorités espagnoles" et nous assure qu’une cellule de crise a été mise en place au niveau de l’ambassade du Maroc à Madrid et les consulats de Barcelone et de Tarragone qui sont joignables aux numéros ci-dessous.

Ambassade du Maroc à Madrid : 00 34 915 63 10 90

Consulat du Maroc à Barcelone : 00 34 93 289 25 30

Consulat du Maroc à Tarragone : 00 34 977 55 71 71

Pour rappel, une camionnette blanche a descendu à toute allure l’allée centrale des Ramblas, l’un des principaux axes touristiques de la capitale catalane. Selon le dernier bilan provisoire, cette attaque a fait 14 morts et plus d’une centaine de blessés, dont plusieurs dans un état grave. Dans un communiqué publié ce vendredi 18 août, le gouvernement régional catalan annonce que les ressortissants de 24 pays comptent parmi les morts et les blessés. L'attentat a été revendiqué par Daesh.

