Affaire Learn&Earn: la vente pyramidale établie par le jugement, Fathani fait appel

Le jugement dans l'affaire de Zakaria Fathani, PDG de Learn&Earn (L&E), a été rendu. Il a établi l'existence de ventes pyramidales et innocenté Fathani des accusations d'escroquerie. L'avocat de l'entreprise a interjeté en appel.

Le jugement définitif dans l’affaire de Learn&Earn (L&E) a été rendu le 21 juin dernier. Selon le résumé publié sur le site de Mahakim.ma, Zakaria Fathani, PDG de L&E, a été innocenté pour les accusations d'escroquerie et réception des fonds du public.

En revanche, il a été condamné à six mois de prison ferme et à une amende de 20.000 dirhams pour d'autres charges, dont celles de vente pyramidale. Il devra également restituer une importante somme d’argent à plusieurs victimes. Le montant est estimé selon nos calculs à plus de 1,2 million de dirhams.

L'avocat de Zakaria Fathani nous confirme le verdict rendu, et estime que "ce jugement a consacré sans ambigüité le fait que l’activité de la société L&E Cosmétique repose sur la vente effective de produits cosmétiques ", nous a-t-il déclaré.

L’avocat qui nous affirme que le tribunal a bien considéré que le mode de commercialisation comprend des aspects pyramidaux, conteste ce jugement et nous révèle avoir "d'ores et déjà interjeté appel du jugement pour établir que le mode de commercialisation adopté par la société est parfaitement légal".