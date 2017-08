Aucune université marocaine parmi les 800 meilleures du monde

Dans la version 2017 du Classement de Shanghai, publié cette semaine, aucune université maghrébine ne figure parmi les 800 meilleures universités de la planète. Même si certains de ses critères sont parfois critiqués, ce palmarès demeure le plus reconnu par le monde universitaire.

Le curseur a beau écumer les centaines de lignes de l’index, il ne trouve pas trace du drapeau rouge frappé du pentagramme vert. Le croissant et l’étoile des étendards algériens et tunisiens ne crèvent pas davantage l’écran. Et pour cause. Aucun établissement du Maghreb ne fait partie des 800 facultés les plus cotées internationalement.

Concrètement, cela signifie que nulle institution de la sous-région ne possède dans ses rangs de Prix Nobel ou de médaille Fields (équivalent du Nobel pour les mathématiques), de chercheurs régulièrement cités dans des publications internationales, rédacteurs pour les revues Nature et Science, ou même référencés de façon significative dans les prestigieux Science Citation Index-Expanded (SCIE) et Social Science Citation Index (SSCI).

Le top 500 du cabinet ShanghaiRanking Consultancy reste dominé par les académies américaines (135 institutions), chinoises (57) et britanniques (38). Comme depuis sa première édition en 2003, la Harvard University (Massachusetts) arrive largement en tête, devant Stanford et l’Université de Cambridge -seule non-américaine du top10, avec sa compatriote Oxford.

Dans le monde arabe, seules les écoles saoudiennes et égyptiennes tirent leur épingle du jeu. Les King Abdelaziz et King Saud Universities parviennent à s’intercaler entre la 101e et la 150e position, tandis que la King Abdullah University of Science and Technology (201-300e), la King Fahd University of Petroleum & Minerals et la Cairo University (401-500e) complètent le podium.

Sur le continent africain, l’Afrique du Sud se distingue grâce aux universités du Witwatersrand (201-300e), du Cape (301-400e), de Stellenbosch (401-500e), de Johannesburg (401-500e) et du KwaZulu-Natal (401-500e).

Considéré comme le plus fiable des classements internationaux, le Shanghai Ranking n’en est pas moins accusé de ne pas évaluer qualitativement les enseignements, et de sous-estimer les sciences humaines et sociales -une sous-catégorie spéciale lui est pourtant dédiée, tout comme pour les spécialités médecine, ingénieur ou biologie-agriculture-vétérinaire.

À noter que dans la hiérarchie 2016 du journal Times Higher Education, autre référence, le Maroc réussissait à placer les universités Cadi Ayyad (Marrakech) et Mohammed V (Rabat) aux, respectivement, 14e et 15e rangs du monde arabe.