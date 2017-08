Mohammed Tozy : “Le roi est responsable envers Dieu et l’Histoire”

C’est très particulier aux gens du Rif où la question des gens de l’intérieur et ceux de l’extérieur est centrale. Mais surtout parce qu’il s’est passé huit mois de contestation et que la population a fabriqué de nouveaux représentants. Où étaient les autres acteurs politiques pendant tout ce temps ? Ce mouvement a fait émerger des leaders qui ont naturellement délégitimé et évincé les anciens.

Sur ces 18 ans de règne, comment Mohammed VI a-t-il évolué en tant que Chef d’Etat ? Il habite le rôle de façon beaucoup plus forte, ce qui est important. Il ne faut pas oublier ce qui s’écrivait au début des années 2000 sur un roi faible, qui ne veut pas du pouvoir. Il a réussi non pas à faire oublier son père mais à montrer ses différences avec de réels atouts. Notamment en termes d’efficacité. L’évolution est très nette sur la scène internationale. La politique africaine représente une rupture sur la façon dont on construit une politique avec une implication réelle et physique. Et son souci de respect de la Constitution est important. Jusqu’à maintenant, il y a eu des interprétations mais elle n’a jamais été remise en cause. Sur la gestion des affaires internes, il y a une définition des domaines d’action qui est plutôt claire. La crise qui a suivi les législatives - le “blocage” - a réduit cet élan.

Que penser de la critique sur le poids de l’entourage royal, est-ce justifié ?

Le roi a des prérogatives aussi importantes, voire plus importantes, que celles du gouvernement. Comment va-t-il exercer ses prérogatives ? Ce qui est patent, c’est que la bureaucratie qui permet au roi d’exercer ses prérogatives pose des questions en termes de rationalisation et de visibilité. Elle l’est déjà un peu, les conseillers ont des périmètres d’action. On peut même déplorer que cette administration qui exerce les prérogatives du roi ne soit pas plus autonome avec un périmètre d’action encore plus clairement défini et doté de moyens.

Quels doivent être les rapports entre l’Exécutif royal et l’Exécutif gouvernemental ?

On a un Exécutif bicéphale, donc les rapports ne sont pas que des rapports de coopération, et c’est même intéressant. Il y a trois possibilités : soit des rapports hiérarchiques, et on souhaite que ça ne soit pas le cas même si parfois le Chef de gouvernement le souhaite alors que ce n’est pas l’esprit de la Constitution. Soit des rapports de coopération ou enfin des rapports de concurrence. Il y a donc un équilibre à trouver. Le roi et le gouvernement exercent deux pouvoirs distincts, qui n’ont pas la même origine, ni la même légitimité, ni la même responsabilité. Certes, ils ont des poids inégaux et il est souhaitable qu’il y ait des rapports de force et de concurrence pour qu’il y ait justement une coopération. Ce qui est à éliminer, ce sont les rapports de soumission. La Constitution dit clairement que la souveraineté appartient à la nation par voie de référendum ou via ses représentants. Donc, ceux qui ont la légitimité populaire sont importants. Le roi n’a pas d’autre intérêt que de respecter cela pour éviter le risque de vulnérabilité.