Les pèlerins qataris autorisés à passer la frontière saoudienne pour se rendre à La Mecque

Le roi Salmane d'Arabie saoudite a ordonné l'ouverture de la frontière pour permettre aux Qataris d'effectuer le Hadj, le pèlerinage de La Mecque, a annoncé le 17 août l'agence officielle de presse saoudienne SPA.

C'est un premier signe d'assouplissement de la tension diplomatique entre le royaume et l'Emirat. La décision du roi Salmane d'Arabie saoudite d'ouvrir la frontière pour permettre aux Qataris d'effectuer le Hadj a été annoncée après que le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, a reçu un émissaire de Doha. Il s'agissait de la première rencontre de ce type depuis le 5 juin et la rupture des relations diplomatiques de Ryad avec Doha, une démarche qui avait été imitée par les Emirats arabes unis, le Bahreïn et l'Egypte. Ces pays accusent le Qatar de soutenir des groupes extrémistes et de s'être trop rapproché de l'Iran chiite, le grand rival du royaume sunnite.

Le roi Salmane a ordonné que les pèlerins qataris soient autorisés "à entrer en Arabie saoudite par le passage frontalier, pour faire le pèlerinage", indique le communiqué publié par SPA. Cette ouverture est une première depuis la fermeture totale par l'Arabie saoudite et ses alliés de toutes leurs liaisons terrestres, aériennes et maritimes avec le Qatar. Ces mesures s'étaient accompagnées d'autres mesures de rétorsion économiques.

Le souverain a aussi ordonné que des avions privés appartenant aux lignes aériennes saoudiennes soient envoyés à l'aéroport de Doha "pour transporter tous les pèlerins qataris à ses frais", a ajouté l'agence. Le prince héritier saoudien a mis en exergue "les relations historiques entre les peuples saoudien et qatari, ainsi qu'entre les dirigeants saoudiens et la famille royale au Qatar", précise le communiqué de SPA. En juillet, les autorités qataries avaient accusé Ryad de menacer le pèlerinage à La Mecque en refusant de garantir la sécurité de leurs pèlerins.

Lire aussi : Doha accuse Ryad de faire obstacle au pèlerinage des Qataris à La Mecque

Depuis le début de cette crise diplomatique, Doha a toujours nié les accusations de l'Arabie saoudite et de ses alliés, y voyant plutôt une volonté d'étrangler son économie. Fort d'une population d'à peine 2,6 millions de personnes, dont 80% d'étrangers, le minuscule émirat gazier est l'un des pays les plus riches au monde en termes de PIB par habitant, selon les statistiques du Fonds monétaire international. Le Qatar gère notamment un fonds souverain doté de 330 millions de dollars, fonds qui a multiplié ses investissements à l'étranger.

Lire aussi : Fatiha Dazi-Héni: "La réelle raison de la rupture avec le Qatar est liée à son soutien aux Frères musulmans"