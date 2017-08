Deux opposants mauritaniens résidant au Maroc dans le viseur du président Abdelaziz

L'un représente la plus grosse fortune de Mauritanie, et l'autre est un ancien conseiller de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré. Tous deux résident au Maroc, sont des opposants au président Ould Abdelaziz, et pourraient faire l'objet de mandats d'arrêt émis par Nouakhchott.

Quelques mois à peine après la crise diplomatique entre le Maroc et la Mauritanie, le voisin du sud compte lancer un mandat d'arrêt international contre deux de ses ressortissants selon le site Anbaa cité par nos confrères de Yabiladi. Ces mandats d'arrêt concerneraient Mohamed Ould Bouamatou et Moustapha Limam Chaafi, deux opposants au président Mohamed Ould Abdelaziz, installés au Maroc depuis plusieurs années.

Mohamed Ould Bouamatou, le multimillionaire

L'homme d'affaires mauritanien, Mohamed Ould Bouamatou, considéré comme la première fortune de son pays, est arrivé en 2010 à Marrakech. Cousin de l'actuel président Mohamed Ould Abdelaziz, il était l'un de ses soutiens lors du putsch de 2008 et de l'élection présidentielle de 2009 remportée par ce dernier.

Durant la campagne, le fondateur de Bouamatou S.A (BSA) a notamment pris en charge tous les déplacements d'Abdelaziz à travers le pays, selon Jeune Afrique. N'ayant jamais été payé, il s'exile en 2010 dans une villa à Marrakech avec sa famille. Depuis, il gère sa fortune et ses activités mauritaniennes depuis le Maroc, d'après la même source.

Instituteur de formation, Ould Bouamatou a créé la première banque privée en Mauritanie en 1995, la Générale banque de Mauritanie (GBM). Il a aussi fondé en 2000 Mattel, le premier opérateur de communication mobile mauritanien, qu'il a créé avec Tunisie Télécom et un autre actionnaire privé mauritanien.

Également actif dans le secteur du tabac, il était aussi l'un des trois actionnaires de Mauritania Airways avec Tunisair et le gouvernement mauritanien. Lancée en 2007, la compagnie aérienne a été liquidée en 2010 après avoir été inscrite sur la liste noire des compagnies aériennes interdites de survoler l'Union européenne. Entre-temps, l'homme d'affaires mauritanien est aussi entré dans le capital du journal en ligne mondafrique.com fondé par le français Nicolas Beau.

Depuis 2012, sa société Bouamatou S.A est dans le collimateur de la Direction générale des impôts (DGI) de Mauritanie qui lui a adressé un avis de redressement fiscal d'un montant total estimé à 111,24 millions de dirhams, selon Jeune Afrique. Bouamatou Ciment a notamment été menacé de fermeture pour cause de "non-paiement d'impôts" et de "fraude fiscale".

En parallèle, le richissime homme d'affaires, qui s'est présenté au Forum Crans Montana en mars 2016, a lancé le 18 janvier 2016 à Bruxelles la Fondation pour l’égalité des chances en Afrique, avec l'aide de l'avocat belge Georges-Henri Beauthier et l'avocat français William Bourdon, "spécialisés dans la défense des droits de l’Homme". L'objectif de cette fondation: "soutenir des projets à but non lucratif afin de renforcer en Afrique", lit-on sur son site officiel.

Mohamed Ould Bouamatou est très proche de plusieurs hommes d'affaires et hommes politiques français, principalement de droite, selon Jeune Afrique. Parmi eux, on peut compter Claude Guéant et l'avocat Robert Bougri qui a offert les deux costumes à 13.000 euros à François Fillon. L'avocat français n'aurait "plus de contact avec M. Bouamatou ni avec ses proches depuis plusieurs années", nous précise un de ses proches.

Moustapha Limam Chaafi, l'ex-conseiller de l'ombre du Burkinabé Compaoré

"J'ai eu le plaisir de rencontrer pour la première fois Mohamed Ould Bouamatou à Marrakech pendant un séjour que j'ai effectué dans cette ville en octobre 2014. Il m'avait convié à un déjeuner, chez lui, avec des amis communs", témoigne en mai 2017 dans une interview au média Rmibiladi Moustapha Limam Chaafi, autre opposant mauritanien qui a établi ses quartiers au Maroc en 2014. À Rabat, plus précisément, avec sa famille et ses quatre enfants.

Depuis 1996 dans les coulisses du pouvoir burkinabé, Chaafi était le "conseiller de l’ombre" et "l’un des hommes-clés du régime" du président déchu Blaise Compaoré. "Il faisait partie du cabinet parallèle du chef de l’État. Chaafi parlait pratiquement tous les jours au président, en tête-à-tête ou au téléphone", écrit le journaliste politique burkinabé Adama Ouédraogo, dans son livre "Blaise Compaoré, de l’ascension à la descencion".

Polyglotte (il parle plusieurs langues dont le dioula, le haoussa, le tamachek, le hassanya, le peul, et le wolof), Chaafi était principalement responsable d'aider Blaise Compaoré "à sauver les têtes de certains expatriés faits prisonniers dans les sables chauds et mouvants du Sahel". Il réalise plusieurs missions, sur le terrain et dans le désert, pour contrer Aqmi. En 2010, il participe par exemple à la libération de deux Espagnols et un Canadien.

"Grâce à son large carnet d'adresses, même les Français font appel à lui", nous affirme le journaliste burkinabé. Celui qui est appelé "l'homme du désert", selon Jeune Afrique, rencontrera les deux grands émirs d'Aqmi, Abou Zeid et Mokhtar Belmokhtar. "Je lui ai parlé de son enfance, et il a pleuré devant moi", avait témoigné Chaafi dans un entretien à l'hebdomadaire français L'Express en 2013.

L'homme a dû fuir à 54 ans le Burkina Faso, après le coup d'État de 2014. Il habite désormais entre Rabat et Abidjan. Il n'hésite pas à se montrer critique envers le président mauritanien Ould Abdelaziz contre lequel il s'oppose fermement.

Dans l'interview qu'il accorde à Rmibiladi en mai dernier, il le présente ainsi comme "un homme qui s'arroge le droit de piller ses ressources et veut soumettre son peuple à la servitude". Il lui reproche aussi d'avoir "érigé la 'kleptocratie' en mode de gestion de l’État". "C’est vrai que j’ai demandé le départ d’Aziz. Et j’ai appelé à sa chute, j’ai demandé aux Mauritaniens d’œuvrer à sa chute", poursuit Chaafi qui soutenait Sidi Ould Cheikh Abdalli.

Le président actuel Abdelaziz lui rend bien la pareille: alors que "l'homme du désert" est visé par un mandat d'arrêt depuis 2011 pour "financement de terrorisme", Chaafi et le reste de sa famille se retrouvent dans l'impossibilité d'acquérir un passeport mauritanien. "Le responsable du recensement à Abidjan a expliqué qu’il aurait reçu des consignes fermes lui interdisant d’enrôler certains Mauritaniens, dont moi-même. Selon une source proche de l’ambassade, Mohamed Ould Bouamatou figurerait sur cette liste", commente-t-il toujours dans la même interview. Reste à savoir comment les autorités marocaines vont réagir face aux nouveaux mandats d'arrêt qui pourraient viser ces deux exilés au Maroc.