Istiqlal: Benhamza, El Kihel et Bakkali lâchent Hamid Chabat

Adil Benhamza, Abdelkader El Kihel et Abdellah Bakkali ont publié ce jeudi 17 août un communiqué conjoint exhortant Hamid Chabat à ne pas se présenter pour un second mandat.

Alors que le congrès du parti de l'Istiqlal approche à grands pas, trois cadres du parti réputés proches alliés de Hamid Chabat affirment ne pas "être concernés" par deuxième mandat de l'actuel secrétaire général du parti. Dans un communiqué daté du 17 août, Adil Benhamza, Abdelkader El Kihel et Abdellah Bakkali expliquent qu'une initiative interne a été entreprise afin "de convaincre le secrétaire général du parti Hamid Chabat de ne pas se présenter pour un deuxième mandat. Une nouvelle candidature, dans les circonstances actuelles, n'aura aucune valeur ajoutée".

"En discutant avec Hamid Chabat à ce sujet, nous avons pris conscience de la délicatesse du moment et du fait que la bataille de la réforme au niveau du parti et au niveau national n'était pas une bataille personnelle, mais collective".

Les trois alliés de Hamid Chabat rappellent qu'ils l'ont soutenu lors du 16e congrès du parti de la balance, car c'était une volonté "collective". "C'est pour cette raison que nous avons voulu mettre le secrétaire général du parti au courant de ce qui se passe afin de sortir notre parti de la crise". Au cours de ce qu'ils décrivent comme une discussion "paisible" et de "sincérité", l'actuel secrétaire général décrié "a exprimé sa volonté de sacrifier sa candidature" à la tête du parti avant de se désister.

Si le trio affirme que "Hamid Chabat a le droit de se représenter pour un deuxième mandat", et se dit solidaire du secrétaire général de l'Istiqlal "en raison des attaques personnelles auxquelles il fait face", Benhamza, El Kihel et Bakkali se déclarent aussi "non concernés" par un deuxième mandat de Hamid Chabat. "Cette candidature ne répond pas aux problématiques centrales et sérieuses qui se posent au parti", déclarent-ils.

"Nous avons toujours mis l'intérêt du parti au-dessus de toute considération. Le cœur de cet intérêt étant son unité mise à mal par plusieurs coups reçus", expliquent les signataires du communiqué.

"Nous veillons à l'unité du parti comme nous veillons au respect du choix démocratique. Nous ne pouvons en aucun cas porter atteinte aux lois du parti et aux prérogatives de ses institutions", ajoute le trio. La date du 17e congrès national du parti de l'Istiqlal a été fixée du 29 septembre au 1er octobre 2017 en l'absence de Hamid Chabat et promet de se dérouler sous tension.