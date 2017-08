Attentat Barcelone : Driss Oukabir, d'origine marocaine, est l'un des suspects arrêtés par la police espagnole

Driss Oukabir, le premier détenu de l'attentat de Barcelone, est d'origine marocaine selon la presse espagnole.

Sa photo diffusée par les forces de sécurité espagnoles se retrouve dans tous les médias et sur les réseaux sociaux. Driss Oukabir est celui qui aurait loué la fourgonnette blanche Fiat, immatriculée 7086JWD, de l'entreprise Telefurgo, selon les autorités. Cette dernière a foncé dans la foule sur Las Ramblas, avenue touristique et estivale de Barcelone, qui a fait au moins 13 morts et 80 blessés.

Déjà fiché par la police selon les médias espagnols, il est le premier des deux suspects arrêté selon le porte parole du principal syndicat de police espagnol, le SUP. Ils l'ont intercepté à Santa Perpetua de la Mogoda, à côté de Barcelone.

Pourtant, une confusion s'installe autour de son identité. Des médias espagnols comme l'Economista rapportent que le jeune homme s'est rendu au commissariat de Ripoll, son lieu de résidence, pour nier en personne qu'il a quelconque relation avec l'attentat et assurant qu'on lui a volé ses papiers. "Son nom a été utilisé pour louer la fourgonnette utilisée dans l'attentat de Barcelone selon des sources policières", indique l'Economista.

🛎🛎🛎Si le conoces contacta con @policia. Podría ser uno de los autores del atentado #RamblasdeBarcelona pic.twitter.com/nI0hGgRV9i — SUP (@Sup_Policia) August 17, 2017

Le jeune français de Marseille de 28 ans est pourtant présenté comme l'un des suspects responsables de l'attentat selon le syndicat de la police. Il a déjà passé "du temps dans la prison de Figueres" de laquelle il est sorti en 2012, affirme El Pais. Leurs sources de la lutte antiterroriste leur a confirmé "le détenu est arrivé de Barcelone depuis le Maroc le 13 août dernier".

S'il est "résident légal en Espagne", Driss Oukabir est né "en 1989 au Maroc à Aghbala", continue le quotidien espagnol. Le jeune français de Marseille réside à Ripoll en Espagne.

Une page Facebook qui a disparu

Sur son compte Facebook, consulté par Telquel.ma avant qu'il ne soit supprimé, il pose son téléphone en main, face à un miroir, débardeur noir moulant sur le dos. Son nom "Driss Oukabir Soprano (la fouine)" annonce la couleur d'un compte Facebook inondé de clip de rap. Il mentionne aussi être "en couple".

Sur le réseau social, il partage aussi des vidéos, en espagnole titrée "Qu'est-ce que le sionisme? Brève introduction". On peut aussi lire que sa série préférée est Prison Break, que sa chaîne favorite est MTV et que son livre favori est le Coran. Entre les pages qu'il suit, on peut remarquer "Les Frères unis par l'Islam" ou "Les Marocains à travers l'Europe", relève aussi El Mundo. "Aussi ressort une photographie qu'il a chargé de Mafia Maghrébine, un gang qui a été démantelé en 2013 après avoir effectué de nombreux vols aux mineurs et que des excuses faites pour le Maghreb islamique et la culture", continue le quotidien espagnol.

Des messages de haine ont coulé sur sa page d'accueil avant que cette dernière ne disparaisse. Reste à savoir si ce jeune de 28 ans, suspecté par les autorités, n'était qu'un simple exécutant, un des maillons du groupe que l'Etat islamique revendique comme ses soldats ou un simple innocent.