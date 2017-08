Algérie: un ex-ministre, limogé après 3 jours, retrouve son poste durant une heure

Messaoud Benagoun, ministre algérien du Tourisme et de l'Artisanat, limogé fin mai après seulement trois jours au gouvernement, a fait jeudi un retour-éclair, restant ministre à peine plus d'une heure, en raison d'une erreur attribuée aux médias officiels.

M. Benagoun avait fait son entrée au gouvernement le 24 mai, héritant du portefeuille du Tourisme et de l'Artisanat dans l'équipe formée après les législatives et dirigée par le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune. Il n'était resté que trois jours en poste avant d'être limogé sans explication officielle. La presse avait critiqué sa totale inexpérience politique. Une télévision l'avait en outre accusé d'avoir falsifié son diplôme universitaire et avait affirmé que son casier judiciaire avait été maquillé pour cacher plusieurs condamnations, afin qu'il puisse être candidat aux législatives.

Jeudi, à l'occasion d'un léger remaniement, 48 heures après le limogeage du Premier ministre, M. Benagoun est réapparu, à la surprise générale et à la consternation de nombreux observateurs, comme ministre du Tourisme dans la liste du nouveau gouvernement publiée par les médias officiels algériens qui citaient un communiqué de la présidence de la République. Une heure plus tard, M. Benagoun "quittait" à nouveau le gouvernement, après la publication d'une liste corrigée sans explication, dans laquelle Hacène Mermouri, parfait inconnu nommé fin juillet au ministère du Tourisme resté vacant, retrouvait son portefeuille brièvement perdu.

Les médias algériens, qui avaient abondamment commenté ce surprenant retour, ont attribué cette erreur à la presse officielle.