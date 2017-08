Air Sénégal, partenaire de la RAM, a un nouveau directeur général

En attendant de faire voler son premier avion, la nouvelle compagnie aérienne Air Sénégal a nommé Philippe Bohn, ancien d'Airbus, à la place de Mamadou Lamine Sow.

Le nouveau patron d'Air Sénégal, qui sera notamment en charge du lancement de la nouvelle compagnie aérienne, est français. Philippe Bohn remplace le Sénégalais Mamadou Lamine Sow, suite à la décision de Macky Sall selon le média local Les Échos. Il aurait été choisi pour son carnet d'adresses, rapporte la même source.

En effet, Philippe Bohn va devoir quitter son poste de vice-président principal et de responsable du développement des affaires chez Airbus Group qu'il occupait depuis 2011. Né en 1962, il a notamment travaillé à Vivendi Environnement en tant que directeur Afrique et Amérique Latine entre 2000 et 2003, selon son profil Linkedin. C'est juste après cette expérience qu'il intègre EADS, ancien nom d'Airbus, où il commence avec une mission en Afrique du Sud avant de devenir directeur de la région Afrique jusqu'en 2011.

Proche de plusieurs hommes politiques français du parti de droite Les Républicains, il est aussi connu pour être proche de la famille Kadhafi en Libye et pour avoir été cité dans le scandale du financement libyen de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. Son domicile et les locaux d'Airbus avaient d'ailleurs été perquisitionnés.

Partenariat avec la RAM

Par ailleurs, le lancement de la compagnie sénégalaise, prévu le 7 décembre 2017 selon Le Point Afrique, se fait avec le soutien de la Royal Air Maroc (RAM) avec qui Air Sénégal a signé un partenariat en novembre 2016.

"Nous n'avons rien à voir dans cette nomination interne, mais nous restons à leur disposition pour leur apporter un support technique pour leurs avions", nous explique le patron de la RAM, Hamid Addou. "Nous avons déjà fait plusieurs réunions sur les enjeux opérationnels liés au lancement de cette compagnie", note-t-il.

Alors qu'Air Sénégal a annoncé dans la presse avoir acheté deux avions ATR au salon international du Bourget en France le 21 juin pour 50 millions d'euros, Hamid Addou nous confirme "qu'ils ont fait seul l'achat de ces avions".

Un partenariat qui semble moins impliquer la compagnie marocaine qu'en 2001, lorsque la RAM avait essayé de partir à la rescousse du secteur aérien sénégalais. La compagnie aérienne marocaine avait pris les clés de la gestion d'Air Sénégal International alors qu'elle était aussi majoritaire dans le capital de la compagnie aérienne sénégalaise. Une expérience qui s'était soldée par un divorce douloureux en 2009, où la RAM a quitté le tour de table d'Air Sénégal.