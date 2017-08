Label’Vie a le feu vert de l’AMMC pour son augmentation de capital

Label'Vie, le groupe dirigé par Zouhair Bennani, entame la procédure d’augmentation de capital annoncée début d’année. L'opération est estimée à 400 millions de dirhams.

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) annonce dans un communiqué avoir visé une note d’information relative à l'augmentation de capital de Label'Vie. Le spécialiste de la grande distribution entame une procédure annoncée depuis le début de l'année. L'opération se fera par émission de 293.685 actions nouvelles au prix unitaire de 1.350 dirhams pour un montant global de près de 400 millions de dirhams.

Cette augmentation de capital a pour objectif "de renforcer les fonds propres de la société; soutenir son plan stratégique de développement en assurant l’extension de son réseau de magasins; et consolider son image auprès des investisseurs à travers une visibilité accrue sur le marché des capitaux", précise la note d'information.

Le communiqué de l'AMMC, qui reprend les principaux éléments de la note d'information publiée par Label'Vie, précise que "la souscription est réservée aux actionnaires actuels et aux détenteurs de droits préférentiels, et s’étalera du 28 août 2017 au 26 septembre 2017 inclus".

Il s'agit de la plus importante recapitalisation de l’entreprise cotée en bourse et vaisseau amiral de Best Financière, la holding présidée par Zouhaïr Bennani, qui permettra de conforter le groupe dans son effort d'investissement. Le patron de Label'Vie nous confiait récemment qu'en 2017, il prévoit d’investir plus de 760 millions de dirhams. Le détenteur de la carte Carrefour envisage d’étendre son réseau de magasins de 35.000 m² en 2017.

Aussi, le groupe révèle dans la note d'information son intention de se développer l’activité du groupe en zone rurale. "La zone rurale représente la moitié du territoire marocain. Cette zone a tendance à être oubliée par les acteurs de la grande distribution et pourtant elle reste une cible importante. À cet effet, le Groupe Label’Vie prévoit des projets en zone rurale, en adaptant ses offres en terme de prix et de qualité notamment à travers la filiale Mobimarket", est-il expliqué.

