Près de 2 miliards de dirhams débloqués pour moderniser l'agriculture dans la province de Tinghir

Le ministre de l'Agriculture a inauguré ce lundi à Tinghir des projets de presque 2 milliards de dirhams dans le cadre du Plan Maroc Vert.

En visite dans la province de Tinghir, Aziz Akhannouch a constaté sur le terrain l'avancement de 39 projets relatifs aux piliers I et II du Plan Maroc Vert (PMV). Ces projets, dotés d’une enveloppe globale de plus de 1,8 milliard de dirhams, portent sur les filières du palmier dattier, de l'olivier, des plantes aromatiques, du safran, du pommier, du henné, de figues et d’ail, ainsi que sur la production de viande rouge et l’apiculture.

Modernisation de l'agriculture

Le projet de développement de la filière phoenicicole (palmier dattier), dont le chantier a été réalisé à 85%, s’étend sur plus de 28.000 hectares dans les oasis de Draâ, Todgha, Maider, Aliat Draâ et Bani. Doté d’une enveloppe de 777 millions de dirhams, ce projet vise à réaménager le réseau d’irrigation sur 224 km, à construire deux barrages, à planter plus de 900.000 arbustes, à nettoyer 255.000 troncs de palmier, à construire 18 unités de refroidissement et de stockage d’une capacité de 3.100 tonnes, à valoriser la production, ainsi qu’à encadrer les producteurs. Le ministre a également lancé les travaux de construction et d’équipement de l’unité de conditionnement et de stockage de dattes, projet pour lequel 13 millions de dirhams ont été mobilisés.

Le projet de développement de la filière de l’amandier à Iknioun a lui nécessité un investissement de 43,5 millions de dirhams. Dans cette localité, Aziz Akhannouch ambitionne de réaménager le réseau d’irrigation sur 15 km, de protéger les terres agricoles sur 2,1 km, de construire 15 ouvrages d'art, de creuser 15 puits et de réaliser des installations pour exploiter l'énergie solaire. Il s’agit également de planter 500 hectares et de construire 4 unités de mise en valeur du produit.

Plusieurs communes visées

Le ministre a visité le chantier d’une unité de mise en valeur du pommier. Le projet a pour objectif le développement de la filière du pommier à Amsemrir et Tilmi, grâce notamment à un aménagement hydroagricole sur 15 km. Il prévoit également l'acquisition et la distribution de 800 plants de pommier.

Aziz Akhannouch s'est aussi informé sur le projet d'aménagement des communes Amsemrir, Tilmi, Ighil, N'Oumgoun et des zones montagneuses dans le cadre du Fonds de développement rural. Ce projet, doté d'une enveloppe de 85 millions de dirhams, a été réalisé à 52%.

Il a pour but d'améliorer les performances de l'irrigation, de protéger les terres agricoles, de faciliter la commercialisation des produits agricoles, d'assurer les matériels de production, ainsi que d'améliorer la production agricole et créer de l'emploi.

Ce projet porte aussi sur la remise en état du réseau d'irrigation sur 45 km, la construction d'ouvrage d'art, l'aménagement de 8 routes rurales et la construction de 3 barrages de dérivation de l'eau. Au niveau de Kelaât Megouna, Aziz Akhannouch a visité le chantier du projet de construction d'une maison des roses, dont l'état d'avancement des travaux s'élève à 75%.