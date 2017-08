Attentat à Ouagadougou: Aucun Marocain parmi les victimes selon un bilan provisoire

L’ambassade du Maroc à Ouagadougou a confirmé à telquel.ma qu’aucun Marocain ne figurait dans la liste provisoire des dix-huit victimes de l'attaque, perpétrée hier soir dans un restaurant de la capitale burkinabè.

Mohamed Abarghaz, premier conseiller de la mission diplomatique, remplaçant de l’ambassadeur parti en congé, est allé consulter lui-même la liste à l’hôpital Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou, où ont été pris en charge la plupart des personnes touchées. Le diplomate a pu constater qu’aucun Marocain ne figurait parmi les dix-huit décédés, dont presque tous ont désormais été identifiés.

Aucun ne fait partie, non plus, de la dizaine de blessés recensés. "Nous continuons de vérifier si des compatriotes de passage, non-enregistrés auprès du consulat, peuvent avoir été affectés", précise M.Abarghaz. Le responsable recommande à tous les ressortissants d’éviter les établissements fréquentés du centre-ville, et de redoubler de vigilance dans tout déplacement. 200 expatriés marocains résident actuellement au Burkina Faso. En janvier 2016, un attentat ayant fait plus d'une vingtaine de morts, parmi lesquels la photographe marocaine Leila Alaoui, et plus d'une centaine de blessés avait été revendiqué par Al Qaida au Maghreb islamique (AQMI).