Ce que nos ministres privés de vacances font de leur mois d'août

Sur ordre du roi Mohammed VI, plusieurs ministres ont été privés de vacances estivales pour plancher - notamment - sur le programme "Manarat Al Moutawassit" à Al Hoceima, qui a pris du retard.

Saad Eddine El Othmani avait annoncé que le Conseil de gouvernement n'aurait pas lieu le jeudi 10 août. "Je compte me reposer quatre jours seulement", avait déclaré le chef du gouvernement à nos confère du 360. Selon la même source, il s'est rendu à Michlifen, près d'Ifrane, avec sa famille. Comme lui, plusieurs ministres sont partis en vacances mais beaucoup d'entre eux en ont été privé sur instruction royale. Lors du Conseil des ministres le 25 juin, Mohammed VI a exprimé au gouvernement son mécontentement quant à l'avancement de la mise en oeuvre du projet "Manara Al Moutawassit" à Al Hoceima. Les ministres concernés n'ont pas été autorisés à prendre des congés.

Aziz Akhannouch : potentiel fruitier d'Al Hoceima

L'année dernière, Aziz Akhannouch, alors déjà ministre de l'Agriculture et de la pêche, avait pris des vacances au mois d'août. Cette année, le ministre parcourt le Maroc et se déplace sur le terrain à la rencontre des différents projets. Ce lundi et mardi entre Tinghir et Ouarzazate selon une source proche, il était la semaine dernière à Al Hoceima. Le ministre s’est informé de l’état d’avancement des projets initiés dans la province et a identifié les besoins des agriculteurs en vue d’améliorer leurs conditions de travail. A cette occasion, il a évoqué le potentiel important en matière d'arbres fruitiers à Al Hoceima. Plusieurs projets sont en cours de réalisation dans la région, dont 102 km de seguias et 104 km de routes rurales, outre des périmètres de plantation d’arbres d’amandiers, de figuiers et d’oliviers rappelle l'agence de presse MAP. "Des usines de transformation sont prévues afin de valoriser les produits agricoles locaux", a annoncé à l'occasion Aziz Akhannouch.

Mohamed Laâraj : 30% des travaux du théâtre d'Al Hoceima réalisés

Le ministre de la Culture et de la communication est aussi concerné par le dossier Al Hoceima. "Après avoir passé vendredi à Taounate pour contrôler un projet de construction de centre culturel, j'étais samedi et dimanche à Al Hoceima pour la construction du théâtre dont les travaux sont réalisés à 30% et de la construction d'un institut de musique", nous explique Mohamed Laâraj alors qu'il était en route pour revenir à Rabat. Le ministre qui a sa famille à Al Hoceima nous explique que son mois d'août se divise entre "la semaine à Rabat et le week-end dans le Nord". "J'en ai profité pour faire une réunion avec le gouverneur d'Al Hoceima dans l'idée de construire une maison de presse dans les mois prochains", nous confie-t-il. Son quotidien estival est aussi ponctué de la gestion des festivals dans les différentes provinces, de réunions avec des artistes et de la préparation d'un décret concernant la loi 88-13 sur le droit de la presse.

Mohamed Nabil Benabdallah : les travaux de certains centres urbains à l'arrêt

Aussi mobilisé sur le dossier Al Hoceima, Mohamed Nabil Benabdallah, ministre de l'Aménagement du territoire, nous explique qu'il travaille sur le projet de "cinq centres urbains dont les travaux de mise à niveau sont en cours". "Certains travaux en plein air sont à l'arrêt jusqu'à la fin du mois d'août dans les ville à cause de l'afflux de MRE", avertit le ministre qui n'a pas pris de vacances, contrairement à l'année dernière où il était parti deux semaines. "Nous travaillons aussi sur la mise en oeuvre de 5000 nouveaux logements, dont les travaux devraient commencer fin septembre pour 1000 d'entre-eux", nous détaille-t-il.

"Je travaille aussi sur les dossiers de la rentrée dont la mise en place de nouvelles mesures dans la loi de finance pour relancer le secteur de l'immobilier", indique-t-il sans vouloir donner plus de détails. "Cela a demandé des réunions avec les promoteurs immobiliers, le ministère des Finances et en interne au niveau du ministère pour étudier l'impact de ces mesures".

Mohamed Nabil Benabdallah affirme que le mois d'août est aussi l'occasion de parler des nouveaux décrets, comme celui qui concerne la loi 66.12 luttant contre les infractions en matière d'urbanisme. L'autre dossier chaud, c'est le lancement de cinq nouveaux projets de "Villes sans bidonvilles" après l'annonce de Ksar El Kebir deux semaines auparavant. "Cinq autres villes vont être déclarées 'Sans bidonvilles' : Tanger, Tétouan, Moulay Yacob, Settat et El Borouj", nous annonce Mohamed Nabil Benabdallah.

Rachid Talbi Alami : une colonie de vacances à Al Hoceima

"Nous travaillons sur le grand stade d'Al Hoceima, sur la piscine, la salle couverte, les centre socio-sportifs de proximité", nous indique le ministre de la Jeunesse et des sports, Rachid Talbi Alami pour parler de son travail durant le mois d'août. Il évoque ensuite le lancement des études techniques et d'architecture en préparation des appels d'offre. "Ces grands projets ont des enjeux de sécurité, notamment puisqu'Al Hoceima est connues pour ses tremblements de terre. Il faut l'intégrer dans nos appels d'offre", prévient-il. "Je voudrais aussi lancer une colonie de vacances à Al Hoceima", nous indique le ministre. En plein mois d'août, Rachid Talbi Alami est alors chargé de la campagne de colonies de vacances. "Je veille sur les 5 périodes de vacances entre juillet et septembre, où à chaque changement de période, on doit veiller sur la sécurité des enfants", explique-t-il.

D'autre part, le ministre de la Jeunesse et des sports prépare aussi une stratégie pour les jeunes, qu'il doit encore "partager et faire valider par les acteurs du secteurs". Il évoque le lancement de "150 centres socio-sportifs de proximité à travers le Maroc qui doivent voir le jour d'ici le début de l'année prochaine, dont les travaux sont en train d'être lancés", détaille-t-il. Autre dossier de taille sur la table : la préparation de la candidature à la Coupe du monde 2026 après que le Maroc a présenté sa candidature ce 11 août.

Ahmed Toufiq, ministre des Habous : le pèlerinage à La Mecque

Le ministre en charge des affaires islamiques, Ahmed Toufiq, travaillera durant tout le mois d'août "sur le dossier du pèlerinage à la Mecque, afin d'organiser le départ des pèlerins", nous confie-t-il. Les premiers pèlerins marocains sont partis le 8 août depuis l'aéroport de Rabat-Salé. A cette occasion, Ahmed Toufiq a lu un message de Mohammed VI pour souligner le symbole spirituel et social du pèlerinage.

Mohamed Ben Abdelkader : réforme de l'administration

Mohamed Ben Abdelkader était censé bénéficier de dix jours de vacances entre le 4 et 14 août. Finalement, il n'a passé que quatre jours au de l'Espagne avant de rentrer en vitesse à Rabat. "Je ne suis pas concerné par la convention à Al Hoceima. Mais j'ai dû revenir de mes vacances car des mesures ont été prises suite au discours royal lors du dernier conseil de gouvernement. Et l'une de ces mesures me concernait, à savoir la coordination d'une commission concernant la gouvernance et la réforme de l'administration", nous raconte-t-il. "Je travaille sur un document qui résume les mesures urgentes en réponse aux directives à sa majesté concernant la réforme de l'administration à remettre lors de la prochaine réunion du gouvernement", nous dit-il alors qu'il sort de son bureau ce 14 août, jours férié à l'occasion de l'anniversaire de la récupération de l'Oued Eddahab. Pourtant, il ne souhaite pas nous donner plus de détails sur ce document.

