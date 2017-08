714 millions de dirhams pour l'aménagement les routes de la province d’Al Hoceima

Près de 170 kilomètres de route seront construits dans le cadre du développement d’Al Hoceima Manarat Al Moutawassit.

714 millions de dirhams. C'est le budget consacré à la construction de 170 kilomètres de routes dans la province d'Al Hoceima dans le cadre du plan de développement Al Hoceima Manarat Al Moutawassit. C'est ce qu'a indiqué le directeur provincial de l'Equipement, du transport et de la logistique, Khalid Mziguel dans des propos accordés à l'agence de presse MAP.

Dans le détail, six routes seront réaménagées pour des distances allant de 13 à 52 km et des montant allant de 25 à 160 millions de dirhams. Hormis la route régionale reliant Issaguen et Khlalfa sur 52 km, tous les autres tronçons ont vu leurs marchés adjugés afin de débuter les travaux dès le mois de septembre a précisé Khalid Mziguel.

Ainsi, une route nationale entre Targuise et Cala Iris va s’étendre sur 32 km pour un coût de 135 millions. Aussi, 4 routes provinciales vont être mises en place à savoir celle reliant Mrika et Bni Hadifa sur 19 km pour un montant de 40 millions, celle reliant Ait Kamra et Al Hoceima sur 13 km pour 58 millions, celle reliant Moulay Ahmed Chrif et Jebha sur 15 km pour 25 millions et enfin celle reliant Khalfa et Taghzout sur 14 km pour 25 millions également.

Fin des travaux en 2019

Deux routes vont également être réaménagées dans la région, hors programme Al Hoceima Manarat Al Moutawassit, à savoir une route reliant Bni Abdellah et Bni Hdifa pour une distance de 15 km et une autre reliant Isaguen et Chaouen sur 12 km. L’aménagement arrivera à terme fin 2019 précise le directeur provincial à la MAP en précisant que c’est d’une part le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique qui financera ce projet à 65% contre 35% pour la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, soit 464 millions de dirhams contre 250.

Par ailleurs, la voie express Taza-Al Hoceima, 148 km, devrait d’après lui être livrée en janvier 2019. Seuls 46 km de cette route relèvent de la province d’Al Hoceima et on apprend que ces 46 km sont divisés en trois tranches. La première finalisée depuis 2013 s’étend sur 14 km, la deuxième, finalisée à 81%, s’étend elle aussi à 14 km et la dernière, dont les travaux ont commencé en juin dernier s’étend sur 18 km.