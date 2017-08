Mohammed VI à Tanger pour une "visite d'amitié et de courtoisie" au roi Salmane

Le roi Salmane d'Arabie saoudite a reçu dans sa résidence de Tanger Mohammed VI et Moulay Hassan pour une "visite d'amitié et de courtoisie", indique l'agence de presse MAP. Pour la troisième année consécutive, le roi Salmane passe ses vacances estivales dans cette immense résidence dans le nord du royaume. Le monarque de 81 ans avait été reçu le 25 juillet par le chef de gouvernement Saad Eddine El Othmani, ainsi que par plusieurs hauts responsables marocains.

Selon plusieurs médias dès la mi-juillet , "le souverain saoudien devait rencontrer Mohammed VI lors de son séjour à Tanger". Au menu de la rencontre, "la crise du Golfe et le différend entre le Qatar et les autres pays de la région, dont l’Arabie Saoudite et les Emirats arabes unis". Le séjour du roi Salmane intervient alors que son pays est confronté à une grave crise régionale, ouverte depuis que Ryad et trois de ses alliés arabes ont rompu leurs relations avec le Qatar. L'émirat est accusé de soutenir "le terrorisme" et de se rapprocher de l'Iran, grand rival régional de l'Arabie saoudite. Le Maroc, qui entretient traditionnellement des liens étroits avec les pays arabes du Golfe, mais qui a privilégié une "neutralité constructive" dans la crise que traverse la région, s'était dit "disposé à offrir ses bons offices" pour aider à la résoudre.

L'imposante résidence du souverain saoudien a l'habitude de se transformer en haut lieu de relations internationales et de décisions géostratégiques, où il reçoit en visite privée des chefs d'Etats et hauts responsables politiques. En 2016, l’émir du Qatar, Tamim Bin Khalifa Al Thani a rendu visite au roi Salman dans sa résidence de Tanger. Le devenir de la Turquie avait alors été abordé, aux lendemains du coup d'Etat du 15 juillet. Nicolas Sarkozy, l’ex-président français, a aussi fait un crochet par la ville du détroit pour rencontrer le souverain dans sa propriété.

Mais le roi Salmane profite aussi de ses vacances marocaines à des fins personnelles. Mohammed VI et Lalla Salma avaient déjà été invités dans la résidence à l'été 2016 pour célébrer le mariage d’un de ses fils.