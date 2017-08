La gare Casa-port fermée le 20 août à cause de "travaux exceptionnels"

L'Office National des Chemins de Fer (ONCF) a annoncé la fermeture le 20 août de la gare de Casa-port à la circulation des trains à cause de travaux exceptionnels au niveau du carrefour ferroviaire de Casablanca.

La journée du dimanche 20 août 2017, l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) effectuera une phase importante des travaux de grande ampleur sur le carrefour ferroviaire de Casablanca situé entre les gares de Casa-voyageurs, Casa-port et Ain Sebaa , a souligné l’Office dans un communiqué parvenu jeudi à la MAP, précisant que la reprise normale du trafic est prévue le lundi 21 août à partir de 5h du matin.

Ces travaux, qui portent essentiellement sur la séparation des itinéraires des trains à destination des trois gares, ont débuté il y a sept mois. Ils ont pour objectif de fluidifier la circulation des trains au niveau de ce carrefour par lequel transite 90% du trafic ferroviaire (plus de 200 trains/jour).

La désaturation de cet échangeur qui irrigue pratiquement l'ensemble du réseau ferré national, offrira plus de capacité et permettra d'améliorer considérablement la cadence et la régularité des trains. D’importants moyens humains, matériels et logistiques seront mobilisés pour condenser ces travaux d’envergure en 24 heures au lieu de 364 heures (2 heures par nuit pendant 6 mois), selon l'office.

En vue de gérer au mieux le transport des voyageurs au cours de cette journée, l’ONCF mettra en place un dispositif spécial qui consiste notamment en l’adoption d’un programme spécifique de circulation (tous les trains vers le Sud prendront départ de Casa Voyageurs et ceux en provenance du Nord seront limités à Ain Sebaa).

Il s’agit également de la mise à disposition de bus navettes assurant le transfert entre Casa-voyageurs et Ain Sebaa pour les voyageurs désirant poursuivre leur voyage par train au-delà de ces gares ainsi que de la mobilisation de 800 collaborateurs au sein des gares du réseau pour l’assistance et l’information des voyageurs.

L’ONCF prévoit en outre la mise en place d’une cellule de veille 24/24 au niveau du poste de commandement ONCF pour la supervision, la gestion et le suivi du trafic ainsi que la coordination de ces chantiers.

L’ONCF invite en outre sa clientèle à s’informer auprès de ses agents dans les gares et à bord des trains, ainsi qu’à travers le Centre de Relation Client (2255) et le site web www.oncf.ma

(MAP)