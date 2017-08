LG Electronics annonce des appareils électro-ménagers compatibles Google Home

Casablanca, le 09 Aout 2017 – LG Electronics (LG) a annoncé une gamme d'appareils intelligents entièrement compatibles avec Google Assistant sur Google Home, inaugurant une connectivité et une commodité de pointe pour la maison intelligente du futur.

(Cet article est une communication d'entreprise. Il n'a pas été rédigé par les journalistes de Telquel.ma)

Les services Google Home commenceront à se déployer ce mois-ci aux États-Unis sur la gamme premium d'appareils connectés LG, y compris la machine à laver LG SIGNATURE, le réfrigérateur, le purificateur d'air ainsi que le climatiseur.

Les dates de disponibilité sur d'autres marchés seront annoncées localement au moment du lancement.

Avec Google Home, les utilisateurs pourront accéder à la gamme complète des fonctionnalités de l'assistant Google sur les appareils LG connectés. Ceci offre des avantages tangibles tout en améliorant la convivialité des périphériques connectés. Par exemple, les utilisateurs peuvent vérifier le temps restant pendant les cycles de lavage sur leur machine à laver LG SIGNATURE, dire à leur réfrigérateur LG SIGNATURE de créer plus de glace ou ajuster les réglages du thermostat sur leur climatiseur LG grâce à des commandes partagées simples.

L'annonce d'aujourd'hui inclus une démonstration en direct de la simplicité de connexion et d'utilisation du purificateur d'air LG SIGNATURE avec Google Home. Avec une simple commande vocale, les utilisateurs peuvent ajuster les paramètres du purificateur d'air et Google Assistant fournit des lectures de qualité de l'air à la minute ainsi que des commentaires verbaux sur l'état opérationnel.

«Notre partenariat avec Google démontre à quel point il est facile d'activer intelligemment la maison avec des produits innovants et facile d’utilisation", a déclaré Song Dae-hyun, président de LG Electronics Home Appliance & Air Solutions Company.

"Nous sommes impatients de développer davantage notre collaboration avec Google et d'autres innovateurs dans ce marché dynamique dans les années à venir pour rendre la maison intelligente une réalité pour tous".

Les appareils électroménagers LG SIGNATURE seront les premiers de la gamme LG à offrir une compatibilité avec Google Home, en délivrant la promesse de la marque d'offrir des innovations qui combinent la meilleure technologie de LG et un design raffiné avec une attention exquise du détail afin de satisfaire les consommateurs les plus exigeants.