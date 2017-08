Les citoyens de 80 pays exemptés de visa pour le Qatar

Dans un tweet publié dans la matinée du 9 août, l’autorité qatarie du tourisme annonce la suppression de visas pour les ressortissants de 80 pays.

#Qatar now allows visa-free entry for citizens of (80) countries as of Aug 9, 2017. Learn more: https://t.co/hsvQ1rgRPb pic.twitter.com/GTLqB6JMRV

Cette mesure fait, selon la même source, du Qatar le pays "le plus ouvert de la région" du Golfe.

With citizens of 80 countries eligible for a visa waiver, #Qatar is now the most open country in the region. You're welcome to #VisitQatar. pic.twitter.com/rGGo98yeSo

— Qatar Tourism (@QTACorporate) August 9, 2017