Aid el kebir - Samsung propose le must en matière de réfrigérateurs

A l’occasion de l’Aid el kebir, Samsung Electronics propose des modèles de réfrigérateurs à la pointe de l’innovation, grâce notamment à la technologie Twin Cooling Plus. La gamme des réfrigérateurs Samsung Twin Cooling Plus présente de nombreux atouts, dont des espaces de rangement adaptés et intelligents. Parmi ses autres avantages figurent ses cinq modes de conversion, qui permettent un contrôle optimal de votre réfrigérateur et d’adapter ainsi son utilisation à vos besoins.

Twin Cooling Plus est le meilleur partenaire des familles. Conscient de cela et à l’occasion de la fête de l’Aid el kebir, Samsung Electronics annonce une promotion nationale avec des réductions pouvant aller jusqu’à 1000 DH, et ce, chez l’ensemble de ses partenaires agréés.

Avec le modèle Twin Cooling Plus, votre perception d’utilisation des réfrigérateurs ne sera plus la même !