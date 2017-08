"Afrique du rire", le nouveau festival pour détendre ses zygomatiques de Casa à Libreville

Le festival d’humour initié par l’humoriste maroco-ivoirien Oualas se tiendra du 3 novembre au 17 décembre, et fera escale au Maroc, en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Gabon.

Un nouveau festival humoristique africain et itinérant verra bientôt le jour. "Afrique du rire" aura lieu du 3 novembre au 17 décembre au Maroc, en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Gabon. "C’est une production africaine qui promeut des artistes africains. Il n’y a pas que les Français ou les Américains qui sont capables d’organiser de tels évènements chez nous", nous explique Tahar Lazrak alias Oualas, l'humoriste maroco-ivoirien à l'initiative du projet. "En somme l’idée est de mettre en valeur la coopération sud-sud comme la bien dessinée le roi Mohammed VI", précise-t-il.

Au total, la programmation prévoir huit dates, dont cinq au Maroc. Le festival sera lancé à Casablanca le 3 novembre. S'ensuivront les étapes de Rabat (4 novembre), Tanger (10 novembre), Marrakech (11 novembre), et Dakhla (14 novembre). L’Afrique du rire s’envolera ensuite à Abidjan le 10 décembre, Dakar le 14 décembre, et Libreville le 17 décembre.

Oualas reste toutefois discret sur le casting du festival, se contentant de déclarer qu'il y aura "des humoristes marocains et d’autres de pays africains confirmés et connus". D'après lui, Mohammed VI a donné "sa bénédiction" pour l’organisation de l'évènement. " J’ai rencontré Sa Majesté à plusieurs reprises et je lui ai parlé du projet. Il l’a favorablement accueilli et a donné sa bénédiction", nous confie Tahar Lazrak, qui ne précise pas non plus le budget dont le festival est doté.