Résultats 2016 - Mise au point du CMI

Suite à la publication d’articles de presse faisant état d’un « bénéfice historique » du Centre monétique interbancaire (CMI) au titre de l’année 2016, celui-ci tient à rectifier les données erronées qui ont été avancées. Ainsi, après avoir souligné que son exercice 2016 a été marqué par la cession de son activité de switching à HPS Switch et par l’intégration de Maroc Télécommerce (absorbée en janvier 2016), deux opérations exceptionnelles et non récurrentes qui ont participé à ses résultats nets – la première y ayant même contribué à hauteur de 50% – , le CMI précise : « En faisant exception de ces opérations non courantes, le résultat courant à fin 2016 affiche une baisse de 7% par rapport à 2015, due à la perte du chiffre d’affaires de l’activité de switching après sa cession mais aussi à la baisse des commissions facturées aux commerçants ».

Le CMI dément également les chiffres concernant les commissions payées par les commerçants , ainsi que ceux relatifs aux frais de routage pour les transactions de retrait GAB interopérables, faisant remarquer au passage qu’il ne perçoit plus de frais de routage depuis juillet 2016 et que les 6 dhs payées par les porteurs ne sont pas des commissions revenant au CMI.