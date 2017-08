Le nouveau clip d'Aïcha Tachinouite dépasse les 2 millions de vues en seulement une semaine

Mis en ligne le 1er août, le nouveau clip de Raïssa Aïcha Tachinouite a déjà dépassé les 2 millions de vues, un record pour la star.

"Wach Katfham Laarbia" (comprends-tu l’arabe?) met en scène la chanteuse dans un univers très coloré et cybernétique. La musique, écrite et composée par Zakaria Biqcha, est très entrainante et invite à danser sur un mélange de sonorités raï et d’influences électroniques. D’ailleurs on y voit la chanteuse, accompagnée de différents danseurs, nous offrir ses meilleurs pas de danse et son meilleur jeu d’actrice. Aïcha Tachinouite multiplie les tenues ainsi que les références à la pop culture. On la voit même s’essayer au dab avec l'un des figurants du clip.

Le clip signe le retour de la star de la musique populaire amazighe après une longue absence. La chanteuse était visiblement très attendue, car son clip a atteint le million de vues en seulement 4 jours. Il a franchi la barre des 2 millions au bout d’une semaine. Médaille d’or de danse orientale au Japon, chanteuse très sollicitée, et une des artistes préférées des Marocains, Raïssa Aïcha Tachinouite est une artiste marocaine berbère qui a débuté sa carrière en tant que danseuse pour des Rways dans les années 80. La fille d’Inezgane a bien grandi depuis.