Les diplômes de l'Université Mohammed VI Polytechnique reconnus par l'Etat

La Commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur (CNCES) a statué en faveur de la reconnaissance par l’Etat des diplômes de l’Université Mohammed VI Polytechnique lors de sa session du 25 juillet 2017.

Selon un communiqué de l'université parvenu lundi à la MAP, les diplômes de l’Université Mohammed VI Polytechnique sont dorénavant admis en équivalence avec des diplômes nationaux et ce, au terme du processus réglementaire d'évaluation de la CNCES.

"Cette reconnaissance atteste que l'Université Mohammed VI Polytechnique satisfait aux standards de qualité requis, en termes d’infrastructures et d’équipements ainsi qu’au niveau des programmes académiques et de la recherche", a souligné le communiqué.

L'Université, qui siège dans la commune de Benguerir, au cœur de la Ville Verte Mohammed VI, regroupe trois établissements opérationnels: l'Ecole de management industriel (EMINES), située à Benguerir, l’African Business School (ABS), basée à Casablanca et la Faculté de Gouvernance, d’Economie et de Sciences Sociales (FGSES) à Rabat.

L'Université développe des partenariats nationaux et internationaux axés sur la recherche, l'innovation et la formation de pointe et compte ouvrir d'autres établissements, notamment l'Ecole des sciences de l'agriculture et de la fertilisation, avec l'objectif de couvrir plusieurs domaines clés pour le développement du Maroc et du continent africain, tels que les mines, la chimie, le génie environnemental et les énergies renouvelables.

