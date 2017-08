HCP: Le Maroc compte 33.000 chômeurs en plus au 2ème trimestre 2017

Le Haut commissariat au plan a rendu publique sa note d'information sur les principaux indicateurs du marché du travail au deuxième trimestre 2017. Il en ressort une hausse du taux de chômage de 0,2%.

Le nombre de chômeurs s'est établi à 1.123.000 au deuxième trimestre 2017, enregistrant une augmentation de 33.000 personnes par rapport à la même période en 2016 (1.090.000). Un chiffre du à la hausse du nombre de chômeurs dans les villes : "45.000 personnes en plus en milieu urbain et 12.000 personnes en moins en milieu rural", détaille la note d'information du HCP. En conséquence, le taux de chômage "est passé de 9,1% à 9,3% au niveau national, de 13,4% à 14% en milieu urbain et de 3,5% à 3,2% en milieu rural", poursuit le HCP. Les femmes (13,7%), les diplômés (17%) et les jeunes âgés de 15 à 24 ans (23,5%) restent les catégories les plus touchées par le chômage.

L'institution dirigée par Ahmed Lahlimi a également constaté une légère hausse de la population sous-employée. Elle s'est accrue de 0,1% par rapport au deuxième trimestre 2016, passant de 9,8% à 9,9% soit 1.086.000 personnes. "Avec 74.000 postes d’emploi créés par l’économie marocaine entre le 2e trimestre de 2016 et celui de 2017, le volume de l’emploi est passé de 10.884.000 à 10.958.000 personnes", apprend-on sur la note d'information du HCP. En revanche, le taux d'emploi (proportion de personnes disposant d'un emploi parmi celles en âge de travailler) a reculé de 0,5% (de 43,4% à 42,9%).

L'industrie, mauvais élève en matière de création d'emploi

Sur tous les secteurs, celui de l'industrie et de l'artisanat est le seul à accuser un résultat net négatif en matière de création d'emploi. 4000 emplois y ont été perdus entre le deuxième trimestre 2016 et le deuxième trimestre 2017, exclusivement en milieu rural. Un chiffre qui contraste avec les résultats positifs des trois dernières années, qui ont vu une création annuelle moyenne de 14.000 emplois.

Le secteur de l'agriculture de la pêche a rendu la meilleure copie, avec 52.000 postes créés au niveau national -soit une hausse de 1,3% par rapport au deuxième trimestre 2016-, "contre des pertes de 175.000 postes en 2016, 58.000 en 2015 et de 7.000 en 2014", précise le HCP. Après une création annuelle moyenne de 60.000 emplois au cours des trois dernières années, le secteur des services a fourni 19.000 emplois au