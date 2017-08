En juillet, les paiements par cartes ont augmenté de 38%

Ce mois de juillet a été marqué par la hausse de l'activité de paiement par cartes bancaires, aidée par la période estivale et les soldes d'été.

Le mois de juillet est traditionnellement marqué par une hausse assez marquée de l'utilisation des cartes bancaires à la faveur de la période des vacances qui coïncide également avec les soldes d'été et le retour des Marocains résidents à l'étranger. "Mais cette année la croissance semble particulièrement importante", annonce un communiqué du Centre monétique interbancaire (CMI). Il en veut pour preuve "l'augmentation de près de 38 % des achats effectués par cartes bancaires auprès des commerçants affiliés au CMI". En valeur, ce sont plus de 2,8 milliards de dirhams qui ont été réglés par les Marocains et les touristes étrangers durant cette période.

Les chiffres communiqués par le CMI confirment aussi "l'embellie des arrivées touristiques". En effet, le volume des achats par cartes étrangères a augmenté de près de 45%. "Les touristes étrangers dépensent principalement en hôtellerie, en restauration et en shopping", explique le CMI qui ne précise pas la valeur des dépenses des touristes sur le sol marocain.

S'agissant des dépenses par cartes marocaines, elles ont progressé de 35% en volume et 46% en nombre de transactions, confirmant ainsi "la croissance de la consommation des ménages ; l'augmentation continue de l'usage de la carte bancaire ; et l'extension du réseau de commerçants acceptants dans tous les secteurs d'activité", analyse le CMI.

Sur les sept premiers mois de l'année, la croissance des paiements par cartes marocaines est de 24,3 % en montant et 34,2% en nombre, atteignant ainsi le chiffre de 17,7 milliards de dirhams.