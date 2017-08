Coup de tonnerre : Ilyas Elomari démissionne du secrétariat général du PAM

Coup de tonnerre dans le landerneau politique: Ilyas Elomari, secrétaire général du PAM, patron de la deuxième force politique du pays en terme de nombre de sièges au parlement, a déposé sa démission ce lundi.

Le secrétaire général du Parti authenticité et modernité (PAM), Ilyas Elomari, a déposé ce lundi 7 août sa démission du secrétariat général du PAM, nous assure un membre dirigeant au sein de la formation. Le patron du parti du tracteur a pris cette décision "malgré les efforts de membres du bureau politique qui ont tenté de l'en dissuader", nous assure notre source qui précise que le PAM tiendra une conférence de presse pour officialiser l'annonce mardi 8 août à 10 h dans son siège à Rabat.

Quid des raisons ayant motivé ce départ de la tête de la deuxième force politique en terme de sièges au parlement? Pour l'heure, rien d'officiel. D'après ce membre dirigeant, Ilyas Eloamri "assume sa responsabilité concernant la situation politique actuelle du pays et impute également la responsabilité à l'administration". Le patron du PAM, qui préside également aux destinées de la région Tanger-Al Hoceima théâtre d'un mouvement de protestation social, n'a pu être joint par telquel.ma pour révéler ses motivations précises.

Un communiqué du bureau politique du PAM, publié la nuit du lundi confirme la démission du secrétaire général. "Eu égard à sa responsabilité politique, M. Ilyas Elomari a présenté sa démission de son poste de secrétaire général du Parti authenticité et modernité. Après un long débat, les membres du bureau politique ont exprimé à l'unanimité leur refus de la décision individuelle de M. Elomari, mais devant son insistante, il a été décidé de délibérer de la démission devant le Conseil national". Le communiqué du PAM renseigne sur le contexte dans lequel s'est tenu la rencontre. Il explique que la réunion du Bureau politique était consacrée au "bilan objectif" deux ans après les communales et dix mois après les législatives. Des présidents de communes "ont assuré au parti qu'ils ne peuvent continuer à assurer leur mission correctement, en raison du peu de moyens et du manque d'interaction positive de la part du gouvernement ". Concernant les motivations d'El Omari, le communiqué conclut qu'elles seront détaillées par le concerné lui-même lors de la conférence de presse mardi.