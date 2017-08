L’Université Internationale de Casablanca met ses ressources au service des étudiants et de l’action communautaire

Fortement impliquée dans des programmes visant à libérer le potentiel des étudiants et à soutenir leur autonomie, l'Université Internationale de Casablanca (UIC), université privée ouverte en 2010 reconnue par l’Etat, a marqué une nouvelle étape de son engagement auprès des leaders de demain en étant le partenaire actif d’un grand nombre d’initiatives, qui ont récemment positionné les jeunes marocains comme de véritables acteurs de leur développement et de celui de leur communauté.

Fondant sa démarche sur des valeurs d’égalité, de solidarité et de respect, l’UIC a ainsi accueilli pour la seconde fois, sur son campus, le camp d’été de TIBU Basketball Academy, une association à but non lucratif qui promeut la pratique du basket auprès des jeunes au Maroc. Organisé du 15 au 31 juillet, ce camp a réuni une centaine de personnes, âgées de 3 à 18 ans, qui ont bénéficié pendant deux semaines d’un stage mettant en avant les valeurs du sport : le travail en équipe, l’intégrité, l’innovation et le leadership. A cette occasion, l’UIC a joué un rôle clé en offrant ses infrastructures, un encadrement sécurisé et des logements à tous les jeunes joueurs. Cet engagement démontre la volonté de l’UIC en tant qu’acteur d’enseignement supérieur, de participer à la création d’un Maroc nouveau articulé autour de fortes valeurs.

« Les bénévoles de l’Association TIBU Maroc, les coachs de l’académie TIBU BASKETBALL ACADEMY et moi-même, sommes particulièrement heureux et fiers d’engager avec l’UIC, des programmes sportifs et éducatifs dont les ambitions et les valeurs rejoignent celles qui nous animent au quotidien : la responsabilité sociale, le leadership et l’excellence. Cette collaboration a permis à notre organisation de piloter plusieurs projets sportifs à fort impact social. TIBU continuera à innover et développer des programmes pour promouvoir le basketball au Maroc et aider ainsi ce sport à libérer son potentiel comme moyen d’éducation, de communication, de cohésion et d’intégration sociale » a déclaré Mr Mohamed Amine Zariat, Président Fondateur de TIBU MAROC.

Accompagner la dynamique du changement

Consciente de l’importance de l’implication communautaire de ses futurs lauréats, et de la mise en pratique de leurs compétences et connaissances au service des problèmes sociétaux, l’UIC s’est aussi engagée au service des communautés locales qui en ont le plus besoin : l’Université a notamment pris une part active, via les étudiants de son pôle des Sciences de la Santé, à la reconstruction d’une salle de crèche au sein de l’école Ali Ben Cheikh à Had Soualem ainsi que dans l’achat de matériel kinésithérapique pour le centre de rééducation Sidi Moumen. L’UIC a également prêté gracieusement ses locaux pour l’organisation des kermesses annuelles de plusieurs écoles primaires ou pour abriter des réunions de l’Association des Mamans de Bouskoura, qui fait régulièrement appel à l’Université.

Promouvoir les rencontres et les échanges

L’approche communautaire de l’UIC se traduit par ailleurs à travers un enseignement qui met en avant les soft skills à travers des programmes innovants qui intègrent la dimension sociale dans la formation des étudiants. Créé cette année par un groupe d’étudiants, le Club des Étudiants Ambassadeurs a annoncé le lancement d’un cycle de tables-rondes mensuelles autour de la RSE. Organisé le dernier jeudi de chaque mois, le premier rendez-vous se tiendra en septembre avec la participation d’un invité de marque.

En plus d’un enseignement orienté vers l’acquisition de compétences fortes, à travers des outils didactiques et des technologies actives et innovantes, l’UIC renforcera son ouverture sur le monde en présentant, dès la rentrée 2017-2018, des conférences autour de plusieurs domaines d’actualité, dont la santé et la génération Z, et en abritant la troisième édition de Let’s Challenge, un concours international dédié à l’innovation.

Complet, didactique et innovant : le programme de l’UIC s’annonce d’ores et déjà chargé pour les jeunes leaders de demain !

Promouvoir l’égalité des chances

L’UIC milite pour l’accès à l’enseignement et l’égalité des chances et offre comme chaque année, une série de bourses d’études en admission post-bac ou parallèle aux étudiants les plus méritants pour la rentrée 2017-2018.

Ces bourses concernent toutes les filières des 5 pôles d’enseignement de l’UIC : Faculté des Sciences de la Santé, Ecole d'Ingénierie, Faculté de Commerce et Gestion, Droit, Hôtellerie et Tourisme. Elles seront, en fonction des cas, ou partielles ou totales, et seront octroyées sur la base de l’excellence académique et de la situation sociale des étudiants.

Parallèlement à l’octroi de bourses, l’UIC propose des solutions de financement avec des partenaires bancaires destinés à faciliter l’accès des jeunes méritants à des études universitaires de haut niveau.

À propos de l’Université Internationale de Casablanca :

L’Université Internationale de Casablanca est ouverte depuis septembre 2010 et est reconnue par l’Etat. Elle fait partie de Laureate International Universities, le premier réseau mondial d’universités privées regroupant une communauté de plus d’un million d’étudiants. L’UIC propose plusieurs diplômes reconnus dans les domaines de l’ingénierie, des sciences de la santé, de la gestion, du droit et du management hôtelier et touristique. L’UIC se distingue par son modèle pédagogique centré sur l’étudiant et axé sur l’employabilité, misant sur l’expérience internationale et l’acquisition combinée des soft et hard skills. Pour plus d’informations, visitez le portail de l’UIC sur www.uic.ac.ma ou appelez le 00 212 (0) 5 22 36 76 88.

À propos de Laureate International Universities :

Laureate Education est le principal acteur mondial dans le domaine de l'enseignement supérieur. Avec plus de 70 universités sous son égide, Laureate Education participe à la formation de plus d’un million d'étudiants dans 25 pays à travers les États-Unis, l'Europe, l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient. Les universités Laureate offrent des programmes de premier cycle, de maîtrise et de doctorat dans des domaines tels que l'architecture, l’ingénierie, le management hôtelier, le droit et la médecine. En 2013, l’International Finance Corporation, membre du Groupe de la Banque Mondiale, a investi 150 millions de dollars auprès de Laureate Education, ce qui représente le plus important investissement dans l'éducation que IFC n’ait jamais fait. De nombreuses institutions Laureate sont classées parmi les meilleurs acteurs dans le domaine de l'enseignement supérieur dans leurs régions, pays et domaines respectifs, et ont reçu une reconnaissance internationale pour leur qualité académique. Pour en savoir plus, visitez www.laureate.net.